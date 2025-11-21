Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025
Diputados nacionales y senadores del Partido Popular se reunieron este jueves con representantes del Frente Polisario en el Cabildo de Gran Canaria. Efe

El PP se pregunta «qué oscuras razones» tiene el PSOE para dejar «abandonados» a los saharauis

Cinco diputados y dos senadores conservadores se reunieron en Gran Canaria con representantes del Frente Polisario

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

El diputado del Partido Popular en el Congreso Carmelo Barrio denunció el «viraje inexplicado e increíble» que el PSOE ha tomado con respecto a la situación del Sáhara Occidental. A su vez, exigió una «rectificación inmediata» y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explique «qué oscuras razones hay detrás de esa actuación».

Así lo manifestó a los periodistas este jueves antes de una reunión en el Cabildo de Gran Canaria entre cinco diputados y dos senadores del PP con representantes del Frente Polisario en las islas. En dicho encuentro, los diputados explicaron las iniciativas que han salido adelante en el Congreso, la última de ellas una PNL que insta al Estado a no dejar «abandonado» al pueblo saharaui y que se incremente la ayuda en los campos de refugiados. Esta se aprobó en la comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo con la abstención de los socialistas. «Vimos necesario reiterar que se apoye de una manera más decidida al pueblo saharaui, puesto que nuestras peticiones han sido desoídas», apuntó.

Cabe recordar que el Ejecutivo central, después de años defendiendo el derecho de autodeterminación saharaui, mostró su apoyo al plan de autonomía de Marruecos al considerar que es la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.

En este sentido, el diputado del PP por Álava, que también fue portavoz del grupo por la paz y la libertad del pueblo saharaui en el Parlamento vasco, consideró que «la posición del presidente Sánchez ha hecho que la cooperación internacional se haya reducido».

Por todo ello, Barrio indicó que el «gran aliado» del pueblo saharaui es el derecho internacional, ya que tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la Unión Africana se establece que se deben respetar las fronteras de los países heredadas en el momento de su independencia.

Así lo remarcó el delegado del Frente Polisario en las islas, Alisalem Sidi Zein, que recordó que desde «hace 50 años el pueblo saharaui vive un conflicto que no tenía ni por qué haber existido». A su vez, defendió el derecho a su autodeterminación y la independencia, reconocido por la ONU. También incidió en que este hecho figura en la agenda de la Asamblea General y en la Cuarta Comisión de Descolonización desde 1967.

«Llevamos 50 años en estas condiciones, un pueblo dividido, una parte que lleva todo este tiempo en campamentos de refugiados en Argelia y la otra que vive la atroz represión de las autoridades de Marruecos», subrayó el delegado del Frente Polisario.

El pasado 31 de octubre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que respalda el plan de Marruecos, promovido desde 2007, de una autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. La resolución contó con el impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A priori, la ciudadanía marroquí celebró el resultado de esta votación como una «victoria diplomática» para el país. No obstante, el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez (NC), aclaró que la resolución no consagra la soberanía de Marruecos en el Sáhara, y explicó que, aunque se toma como una de las bases la propuesta marroquí, no es la única: «Hay que discutirlas todas para que la solución definitiva respete los acuerdos de las Naciones Unidas».

Además, Ramírez reiteró el apoyo de la corporación insular al pueblo saharaui, y defendió su derecho a la «autodeterminación y a que se celebre un referéndum para que se respete plenamente sus derechos legítimos».

