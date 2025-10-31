Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este sábado 1 de noviembre de 2025
El rey marroquí Mohamed VI celebra en un discurso televisado la resolución de la ONU.

El rey marroquí Mohamed VI celebra en un discurso televisado la resolución de la ONU. EFE

La ONU da un giro histórico y respalda el plan marroquí para una autonomía en el Sáhara

Argelia se retiró de la sala antes de la votación como forma de protesta, ante lo que el Frente Polisario considera «legitimar la ocupación»

Mercedes Gallego

Viernes, 31 de octubre 2025, 21:37

El Consejo de Seguridad respaldó este viernes, por primera vez en votación oficial, la propuesta de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, rompiendo así de ... facto sus decisiones anteriores, que durante más de tres décadas han demandado un referéndum para la antigua colonia española.

