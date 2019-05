Nueva Canarias necesitará apoyos para continuar al frente deTelde

Entremedias, el líder de CC en Telde y uno de los artífices del pacto con NC saltó al Gobierno canario, donde fue nombrado vicepresidente. Ese cambio no alteró la coalición, que. además, se benefició de la incapacidad de la oposición para formar una alternativa.

Las claves teldenses

Un PP débil. El Partido Popular no lograría remontar los malos resultados obtenidos en las elecciones generales del pasado 28 de abril y tan solo sumaría 4.447 votos, sufriendo para conservar los tres concejales sumados en 2015 y sin llegar a la mitad de electores que el Partido Socialista.

Disconformidad con la alcaldesa

Tras cumplir su primera legislatura al frente del Ayuntamiento de Telde, la candidata de Nueva Canarias no cuenta con la aprobación del 50,3% de los encuestados por Técnicos de Socioanálisis SL.

Un número elevado de los participantes en la investigación electoral se muestra disconforme con la alcaldesa, mientras que el 35,7% de los ciudadanos asegura que aprueba la gestión de Carmen Hernández.

Por otro lado, un 14% prefiere no pronunciarse al respecto de la aportación de Carmen Hernández, repartidos entre el 9,9% que no sabe y el 4,1% que no sabe, y que pretende repetir como máxima representante institucional de Telde.