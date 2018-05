Los partidos exigen saber quién dirigirá RTVC antes de votar

El Gobierno de Fernando Clavijo tendrá que ir más allá de conceder a los grupos parlamentarios «audiencia previa» sobre el nombramiento del administrador único de Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC), a pesar de que ése es el único compromiso que figura en la proposición de ley firmada por todos los partidos con escaño, salvo Nueva Canarias (NC).

Ninguno, ni la formación que lidera Román Rodríguez, está dispuesto a darle un voto a ciegas ni al Ejecutivo, ni a Coalición Canaria (CC). A su portavoz, José Miguel Ruano, le exigieron conocer el nombre del administrador así como la hoja de ruta de cara al 30 de junio -concurso y señal- antes de votar la proposición de ley.

El más contundente en este sentido fue el propio Rodríguez: «Si lo pone el Gobierno, yo no me fío», advirtió. Y además, si una vez elegido, «depende de Méndez -viceconsejero de Comunicación- y de Clavijo -presidente del Gobierno-, yo no lo apoyaré».

La portavoz del grupo Socialista, Dolores Corujo, habló de la «necesidad de consensuar el nombramiento» como «condición previa» a la votación. La portavoz del grupo Popular, Australia Navarro, dijo que exigirá «conocer a quién propone el Gobierno, la trayectoria que merece el nombramiento y las posibles soluciones que plantee», antes también de apoyar al Ejecutivo. El diputado de Podemos, Juan José Márquez, señaló que «una propuesta vinculada al procedimiento que se ha llevado a cabo hasta el momento, la rechazaríamos».

En estas circunstancias, José Miguel Ruano se comprometió a buscar una persona que pueda concitar el «amplio apoyo parlamentario que ha suscitado la proposición de ley».

De todos modos, el portavoz del grupo Nacionalista consideró que priorizar en estos momentos nombres frente a perfiles, en los términos planteados por NC, «solo puede crear más problemas que soluciones».

Eso sí, José Miguel Ruano colocó la audiencia que el Gobierno tiene que mantener con todos los grupos parlamentarios «al día siguiente, supongo, de que se apruebe la proposición de ley», y no antes, como reclaman la totalidad de todos los partidos con representación parlamentaria.