Directo Parlamento, en directo: la vivienda y la inmigración centran el debate
El presidente Fernando Clavijo, en un pleno del Parlamento. Efe

Parlamento, en directo: la vivienda y la inmigración centran el debate

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en la sesión de control al Gobierno a cuestiones de actualidad

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:23

El pleno del Parlamento de Canarias se reanuda este miércoles con el problema de la vivienda y la inmigración como temas centrales. El presidente Fernando Clavijo responde en la sesión de control al Gobierno a cuestiones como limitar la venta de viviendas a residentes, las mejoras que necesitan las islas no capitalinas como El Hierro, los mensajes de odio de la ultraderecha o si considera que la presencia del Open Arms puede ser utilizada por las mafias de la inmigración como efecto llamada.

