Casi el 20% de la demanda de alquiler en Las Palmas corresponde a extranjeros Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es foráneo, en su mayoría alemanes

Imagen de archivo de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 12:14 Comenta Compartir

Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, en su mayoría alemanes, por delante de italianos y británicos. En concreto, en la provincia de Las Palmas el 19,2%, y en Santa Cruz de Tenerife el 21,9%, el cuarto y quinto mayor porcentaje de demanda foránea de alquiler residencial en toda España, según un informe de Idealista.

Encabeza esta clasificación Baleares con el 29,1% de la demanda internacional registrada en el portal Idealista, seguida de Alicante (27,4%) y Málaga (25,7%).

El informe revela que desde Estados Unidos se recibieron la mayor parte de las visitas desde el extranjero en Valencia, Madrid o Sevilla, entre el 13% y el 14%, mientras que en Barcelona fueron los segundos, con un 10%, solo por detrás de los franceses (11%).

Entre las otras nacionalidades destacadas en el resto de provincias, los portugueses lideran las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%), y Ourense (15%) por sus zonas fronterizas.

Andorra encabeza el interés por alquilar en Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza con un 10% de la demanda foránea en Valladolid.

Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila

Temas

Alquiler

Vivienda