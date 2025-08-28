Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria. C7

Casi el 20% de la demanda de alquiler en Las Palmas corresponde a extranjeros

Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es foráneo, en su mayoría alemanes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:14

Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, en su mayoría alemanes, por delante de italianos y británicos. En concreto, en la provincia de Las Palmas el 19,2%, y en Santa Cruz de Tenerife el 21,9%, el cuarto y quinto mayor porcentaje de demanda foránea de alquiler residencial en toda España, según un informe de Idealista.

Encabeza esta clasificación Baleares con el 29,1% de la demanda internacional registrada en el portal Idealista, seguida de Alicante (27,4%) y Málaga (25,7%).

El informe revela que desde Estados Unidos se recibieron la mayor parte de las visitas desde el extranjero en Valencia, Madrid o Sevilla, entre el 13% y el 14%, mientras que en Barcelona fueron los segundos, con un 10%, solo por detrás de los franceses (11%).

Entre las otras nacionalidades destacadas en el resto de provincias, los portugueses lideran las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%), y Ourense (15%) por sus zonas fronterizas.

Andorra encabeza el interés por alquilar en Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza con un 10% de la demanda foránea en Valladolid.

Las visitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila

