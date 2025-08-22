¿Cuántos pisos turísticos hay en su barrio? Así se distribuye la vivienda vacacional por Las Palmas de Gran Canaria Santa Catalina y Guanarteme acumulan más pisos turísticos que cuatro distritos de la ciudad

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 22 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

La vivienda vacacional sigue creciendo en Las Palmas de Gran Canaria a costa del uso residencial. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), en estos momentos, con datos de mayo de este año, un 1,67% del parque residencial de la capital grancanaria ya es explotado como pisos turísticos. Se trata de un porcentaje que ha ido creciendo en los últimos cinco años de manera ininterrumpida: en 2021 representaba un 1,19%, en agosto; en 2022, un 1,22% para ese mismo mes; en 2023, un 1,41%; y en 2024, un 1,62%.

Esto significa que, en estos momentos, ya hay 2.925 viviendas vacacionales operativas en Las Palmas de Gran Canaria, según el INE, aunque esta cifra es una estimación y hay otros informes que la sitúan en algo más de 5.000.

La pujanza de este negocio es, con independencia de la fuente informativa que se escoja, innegable, pero su implantación es desigual. En efecto, más de la mitad de los pisos turísticos (53,95%) se concentran en dos zonas: el eje Santa Catalina-Canteras y el barrio de Guanarteme.

Estos dos sectores acumulan ya más explotaciones de este tipo que distritos entero de la ciudad. Así, en Santa Catalina-Canteras se localiza el 35,42% de este tipo de establecimientos turísticos extrahoteleros, mientras que en Guanarteme opera el 18,53%. Frente a ellos resultan empequeñecidos otras realidades territoriales mucho mayores, como es el caso de los distritos Centro (15,52%), Vegueta-Cono Sur-Tafira (9,3%), Ciudad Alta (5,78%) y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya (1,85%).

Con epicentro en Las Canteras

El fenómeno de la concentración de esta actividad económica, bajo el magnetismo de la playa de Las Canteras, es especialmente notable en dos zonas concretas, donde ya una de cada cuatro viviendas ha dejado de ser familiar y se ha transformado en piso vacacional.

En el caso del polígono que conforman las calles Alfredo L. Jones, Miguel Rosas Las Canteras y Sargento LLagas, el porcentaje de viviendas turísticas es ya del 26,75% respecto al parque residencial total que está censado en esta parte de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta zona, en concreto, supera el porcentaje de las dos grandes potencias en materia de vivienda vacacional que hay en Canarias: los municipios de Yaiza (un 24,36% de pisos turísticos sobre el total de viviendas censadas) y de La Oliva (23,77%).

En estos niveles encontramos otra zona próxima a la playa de Las Canteras, en concreto el área comprendida entre Padre Cueto y La Gomera, donde las explotaciones turísticas son ya el 23,8%.

La referencia del 10%

En Canarias se ha propuesto un tope del 10% de las nuevas construcciones destinadas al turismo para evitar que el mercado se descontrole. Se trata de un límite que se ya ser rebasa de manera amplia en las secciones censales que están marcadas por las calles Gomera y Tenerife (11,37%); por las calles Nicolás Estévanez, Sargento LLagas y Las Canteras (11,83%); por Tomas Alva Edison, Los Martínez de Escobar y la playa (11,88%); y por el espacio que conforman la GC-110, Hernán Pérez de Grado y Luis Millares (13,56%) en torno a la plaza de Santo Domingo, en el barrio de Vegueta.

Si se adapta la distribución de las viviendas vacacionales a la geografía de los barrios, más allá de las secciones censales, ningún vecindario llega al 10% de referencia, si bien la zona Santa Catalina-Canteras se queda a las puertas con un 9,38% de todo su censo de viviendas dedicado a la explotación turística.

A poca distancia de el eje Santa Catalina-Canteras estaría Vegueta, que alcanza un 6,68%.

Con ellos dos, se quedarían por encima de la media general de Las Palmas de Gran Canaria (1,67% de uso turístico en relación al censo de viviendas residenciales) otros cinco barrios. En concreto, se trata de Ciudad Jardín (4,76%), Guanarteme (4,38%), San Cristóbal (3,38%), La Isleta (3,38%) y Triana (2,39%).

De estos siete barrios con mayor porcentaje de viviendas vacacionales respecto al parque de pisos residenciales, todos muestran niveles de tensionamiento del mercado del alquiler, con arriendos que superan el 30% de los ingresos familiares, salvo en el caso de Ciudad Jardín, donde el nivel de ingresos asume sin tanto esfuerzo el alza de los precios. Así, en Santa Catalina se tiene que dedicar un 43,04% de las rentas para poder pagar la mensualidad. Este porcentaje se queda en un 30,38% en Vegueta; en un 33,46% en Guanarteme; en un 31,14% en San Cristóbal; en un 41,10% en La Isleta; y en un 35,17% en el caso de Triana.

Solo un 15% de los barrios de la ciudad se encuentra por debajo del límite del 30%.

Para emplear el mismo argumento a la contra, debe señalarse también que en los sectores donde se requiere destinar un porcentaje mayor de los ingresos al alquiler no son las zonas con mayor concentración de pisos turísticos. Por citar los casos en peor situación, se puede contemplar que Altavista, cuyos vecinos deben dedicar un 70,79% de sus salarios al alquiler, no registra viviendas vacacionales. Y algo parecido ocurre en San Lázaro-Siete Palmas (con un 0,19% de uso turístico), pese a a que el esfuerzo es de un 57,18%; o Cuevas Torres, también sin negocio turístico, pero con un alquiler que se come el 55,56% de las rentas familiares.

Sin embargo, en estos casos entran en juego otros factores, como los niveles de renta y el interés del sector turístico en la ubicación de estas zonas. Eso explicaría los bajos niveles de implantación del alojamiento extrahotelero, así como la debilidad de las economías familiares ante cualquier incremento del precio del alquiler.

Vegueta-Cono Sur-Tafira: 272 viviendas vacacionales Pedro Hidalgo: 2

Jinámar: 0

El Lasso: 4

San Roque: 2

Vega de San José: 11

El Batán: 8

Tres Palmas: 0

Cuesta Ramón:1

San Juan-San José: 27

Lomo Verdejo: 1

El Secadero: 4

Zárate: 5

Casablanca I: 2

Salto del Negro: 1

Lomo Blanco: 1

Montequemado: 4

San Cristóbal: 11

Vegueta: 144

Marzagán: 2

El Fondillo: 0

Los Hoyos: 8

La Montañeta/San Francisco de Paula: 0

Tafira Alta: 28

Tafira Baja: 6

Centro: 454 viviendas vacacionales Los Tarahales: 3

Ciudad de Mar: 12

Lomo Apolinario: 1

Miller: 4

La Paterna: 0

Canalejas: 57

Triana: 94

San Francisco-San NIcolás: 20

Alcaravaneras: 106

Casablanca III: 0

Lugo: 37

Fincas Unidas: 16

Ciudad Jardín: 104

Altavista: 0

Isleta-Puerto-Guanarteme: 1.976 viviendas vacacionales Santa Catalina-Canteras: 1.036

La Isleta: 398

Guanarteme: 542

Ciudad Alta: 169 viviendas vacacionales San Lázaro-Siete Palmas: 9

Cuevas Torres: 0

La Minilla: 6

El Cardón: 2

Don Zoilo: 2

Las Chumberas: 5

Las Torres: 41

Las Rehoyas: 18

Barrio Atlántico: 9

Schamann: 16

Escaleritas: 42

San Antonio: 19

Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya: 54 viviendas vacacionales Las Majadillas: 2

Lomo Los Frailes: 3

Piletas: 1

Ciudad del Campo: 1

La Suerte: 0

Las Mesas: 2

Tamaraceite: 7

La Milagrosa: 2

Tenoya: 3

Los Giles: 3

San Lorenzo: 6

Casa Ayala/Ladera Alta: 0

El Román: 0

Almatriche: 5

Hoya Andrea: 6

La Galera: 1

San José del Álamo: 4

Costa Ayala: 3

Siete Puertas: 2

Isla Perdida: 3

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera que la vivienda vacacional tiene un efecto disruptivo en los precios de arrendamiento de toda la ciudad. En el informe que sustenta su petición de declarar la ciudad como mercado de zona tensionada, se señala que «la evolución del precio de alquiler de la vivienda ha tenido un crecimiento acumulado entre 2019 y 2024 de un 29,4% frente al 19,69% del Índice de Precios de Consumo en Canarias».

Y esto ocurre a nivel general, tanto en los barrios con implantación de la vivienda vacacional, como en aquellos en los que no tiene presencia. Son once sectores los que carecen de este uso: La Suerte, Casa Ayala-Ladera Alta, Altavista, Cueva Torres, Jinámar, Tres Palmas, La Paterna, Los Tarahales, El Román, Casablanca III, El Fondillo y La Montañeta-San Francisco de Paula.