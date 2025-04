Óscar Hernández: «Pese a esta nueva salida NC no va a recapacitar. Se han impuesto el 'no' como defensa» El alcalde de Agüimes y uno de los abanderados del movimiento crítico afirma que la incorporación de García a su proyecto es un «respaldo importante»

Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 16 de abril 2025, 02:00

El alcalde de Agüimes y dirigente de Roque Aguayro, Óscar Hernández, uno de los abanderados del movimiento rupturista de NC junto al alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, indicó ayer que la marcha del alcalde de Santa Lucía, Francisco García, de la formación canarista era algo «anunciado» desde hace tiempo. Si bien, como apunta, la formación que lidera Román Rodríguez no quiso verlo negando en todo momento la posibilidad de marchas de personas integrantes de «la marca pura» de NC.

«Lo dijimos, lo advertimos pero no le dieron importancia diciendo que el movimiento venía de los partidos independientes», asegura Hernández, que advierte que detrás de Santa Lucía -cuna del nacimiento vecinal que lideró Carmelo Ramírez y que dio lugar al nacionalismo progresista de Gran Canaria- vendrán otras personas y representantes procedentes de «la marca pura» de NC. «Lo obviaron hace tiempo y lo siguen haciendo. Esto es una consecuencia», manifestó.

Pese a esta ola que sigue creciendo y que merma a NC, Hernández duda de que la dirección de Román Rodríguez vaya a recapacitar y decida hacer borrón y cuenta nueva, volviendo a negociar de nuevo con los críticos. «Lo que ha ocurrido no les va a hacer recapacitar porque se han autoimpuesto el 'no' como mecanismo de defensa. No van a dar el brazo a torcer desgraciadamente», manifiesta.

Hernández resalta que los rupturistas de NC ya están ahora «en otro punto» después de haber constituido su nuevo partido y redactado sus estatutos. Solo les falta inscribir de forma definitiva esta formación en el registro de partidos algo que se hará en los próximos días.

Sin embargo, no cierra la puerta a futuros acuerdos si los de Román Rodríguez así lo piden. «Nosotros estamos ya en el proceso de un nuevo partido pero estamos abiertos a que puedan adherirse compañeros con los que llevamos trabajando toda la vida. Podríamos reconsiderar uniones de futuro sin problema ninguno. Estaríamos encantados», afirma

Hernández insiste, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, en que el camino iniciado no ha sido fácil y aunque afirma que la incorporación del alcalde de Santa Lucía y cinco concejales más a su causa es un «respaldo importante» la sensación de todos «no es de alegría». «Estamos ilusionados con la nueva organización que estamos creando pero no es agradable romper con tus compañeros de siempre», indica el alcalde de Agüimes. Como señala detrás de la marca Nueva Canarias hay muchas personas comprometidas. «Solo por ese compromiso cada escisión que se produce no es una alegría», manifiesta.

La ola no se para: tras Santa Lucía vendrán Arucas, San Bartolomé de Tirajana y parte de Teror, La Aldea y Moya El movimiento rupturista de NC no ha hecho más que empezar. Lo que inicialmente parecía una fractura fraguada por un sector crítico de la mano de las asambleas locales vinculadas a l formación canarista ha derivado en una sangría a la que empiezan a sumarse representantes y afiliados que llevan años formando parte de NC, es decir, de su núcleo duro. Ayer dio el primer paso el alcalde de Santa Lucía, Francisco García y cinco concejales más, algunos de ellos con más de 20 años de militancia en la formación canarista. Tras él se marcharán, como ayer señalaron fuentes próximas al nuevo proyecto, cargos públicos, afiliados y simpatizantes de San Bartolomé de Tirajana, así como de Arucas. Además, ya hay comprometidas incorporaciones al proyecto político de Teodoro Sosa y los críticos de NC de parte de Teror, La Aldea y Moya. El propio portavoz de NC, Luis Campos, reconoció ayer que habrá más salidas. «Que no les quepa la menor duda de que va a ser así. Esto está todo planificado y el goteo está siendo sistemático», indicó Campos, para quien no habrá sorpresas». Según señaló, las salidas «serán escalonadas» para hacer el mayor daño posible a NC aunque serán minoría. «Habrá mas bajas en el camino pero no tenemos miedo», manifestó.