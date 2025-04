El alcalde de Santa Lucía de Tirajana deja Nueva Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 14 de abril 2025, 20:50 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

Nueva Canarias vuelve a sufrir otro duro golpe en su crisis interna con la marcha de Francisco García López, alcalde de Santa Lucía de Tirajana, que hasta ahora se había mantenido como uno de los bastiones de la formación. Así lo ha anunciado en la tarde de este lunes durante una ejecutiva local y en una carta remitida a la ciudadanía en la que asegura que continuará al frente del Consistorio.

Sin embargo, no ha tomado por sorpresa a la actual dirección encabezada por Román Rodríguez, Luis Campos y Carmelo Ramírez, ya que en la última asamblea el alcalde, junto a otros cinco concejales, se manifestaron favorables al nuevo proyecto que pretende renovar el partido de la mano de Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

De esta manera se rompe el pacto del Ayuntamiento de Santa Lucía, que lideraba NC con ocho concejales junto al PSOE y Unidos por Gran Canaria. García López es el último de un éxodo de militantes que se han ido desvinculando durante el último año.

Queridas vecinas y vecinos

Me dirijo a ustedes para comunicarles una de las decisiones más dolorosas de mi vida política. Este lunes he presidido la ejecutiva local de Nueva Canarias en Santa Lucía de Tirajana y he comunicado a mis compañeros y compañeras mi baja como militante de esta fuerza política.

Se trata de una decisión que he tomado después de un tiempo de profunda reflexión. He explicado a mis compañeros y compañeras las razones de mi decisión y considero que también toda la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana y la militancia de Nueva Canarias debe conocer las causas que me han llevado a abandonar el partido político en el que he militado desde su fundación en el año 2005.

Abandono Nueva Canarias y mantengo mi compromiso de continuar como alcalde de Santa Lucía en el mismo grupo municipal, para cumplir con todos los objetivos que nos marcamos cuando fuimos elegidos por la ciudadanía en 2023. Para conseguirlo me propongo mantener el pacto que firmamos con el PSOE y Unidos por Gran Canaria y garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestro municipio en beneficio de nuestra gente.

Desde hace más de un año pedimos a la dirección de Nueva Canarias, también desde la ejecutiva local de Santa Lucía, que había que renovar liderazgos y cambiar la forma de gestionar el partido. No se nos ha hecho caso y hoy Nueva Canarias ha dejado de ser la referencia ilusionante del nacionalismo progresista.

Mi compromiso con Santa Lucía permanece intacto y voy a mantener la dedicación a todas y cada una de las personas que viven en nuestra gran ciudad. A Santa Lucía le conviene esta renovación y les pido que mantengan la confianza de que será un tiempo de ilusión y de progreso.

Antes de dar el paso a la política estuve implicado en la parroquia de mi pueblo, en la Comisión de Fiestas y en un grupo de teatro. Siempre he hablado de mis orígenes con orgullo. Esa implicación desde joven con la gente de Santa Lucía provocó que me llamaran para entrar en política.

Siempre he entendido la democracia como un espacio de encuentro, los partidos políticos son un medio y no un fin, son herramientas para trabajar de forma colectiva en la democracia. Los partidos no pueden ser un instrumento al servicio de los intereses personales de sus dirigentes. La Constitución deja claro que los partidos políticos «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política».

Asumí la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana en medio de una pandemia, en un pleno municipal que debió de hacerse con medidas sanitarias como el uso de mascarillas o mantener distancias físicas. Fue una gran enseñanza trabajar por la ciudadanía en unos tiempos muy difíciles, con una situación económica y social de gran incertidumbre. El mismo día que tomé posesión como alcalde manifesté que mi ánimo se resumía en tres palabras: Dedicación, diálogo y humanidad.

Después de renovar la confianza de la mayoría del pleno municipal tras las elecciones de 2023, sigo con el mismo ánimo que expresé el día que asumí la alcaldía por primera vez, con la certeza de que solo con dedicación, diálogo y humanidad se puede avanzar. Dedicación a la gestión de los problemas de la ciudadanía, diálogo con todos y todas sin sectarismo político y humanidad, son la mejor garantía para avanzar. Las amenazas, la elaboración de listas de quienes discrepan o el inmovilismo de algunos dirigentes políticos representan exactamente lo contrario de esa visión. Por eso he decidido darme de baja en Nueva Canarias.

Pertenezco a una generación de mujeres y hombres que en las últimas dos décadas ha ido asumiendo el liderazgo en las organizaciones políticas, sociales, económicas y sindicales de Canarias. Esa renovación de liderazgos se ha producido en todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento canario, excepto en el caso de Nueva Canarias.

Estamos en el siglo XXI y no podemos seguir haciendo política con los esquemas del siglo pasado. Cada vez es más difícil lograr mayorías absolutas en las instituciones. Por eso es fundamental el diálogo, no podemos considerar enemigos a los adversarios o a quienes discrepan con sus dirigentes. Corren tiempos difíciles, la ultraderecha ya está presente en la mayoría de las instituciones europeas y españolas, también en las de Canarias.

Desde el nacionalismo progresista debemos demostrar en el discurso y en la práctica política que la democracia se practica día a día, escuchando a la militancia y a la ciudadanía. Apuesto por el optimismo de la voluntad que se demuestra con prácticas políticas coherentes, participativas y democráticas.

Abandono la militancia en Nueva Canarias, mantengo mi compromiso con el programa político que me llevó a la alcaldía y con el programa del gobierno firmado por la coalición Nueva Canarias- Frente Amplio Canarista con el PSOE y Unidos por Gran Canaria. Lucharé para que no vuelvan los tiempos de inestabilidad política a nuestro municipio.

Los quince hombres y mujeres que conformamos el grupo de gobierno tenemos una mayoría suficiente para continuar cumpliendo el programa de gobierno que firmamos, ese es el compromiso que asumimos con la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana hasta mayo de 2027. Este gobierno está dando buenos resultados en su gestión.

En esa tarea continuaré centrado con dedicación, diálogo y humanidad.

Francisco García López

Alcalde de Santa Lucía de Tirajana

