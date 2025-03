La nueva plataforma de partidos que lidera Sosa cumplimenta su registro

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de marzo 2025, 18:13 | Actualizado 18:35h. Comenta Compartir

Los partidos independientes Bloque Nacionalista Rural (BNR) de Gáldar y Agaete; Roque Aguayro de Agüimes; Agrupación de Electores por Tejeda; Juntos por Guía; Compromiso por Firgas (Comfir); Asociación de Barrios (ASBA) de Valsequillo; Unión Veguera de San Mateo; y Forum Drago de Ingenio dieron este jueves un nuevo paso en la constitución de la plataforma política que lidera, entre otros, Teodoro Sosa. Con la firma ante notorio del documento que certifica la constitución del flamante partido se da cuenta del acto previo a la remisión de la documentación pertinente al Registro de Partidos Políticos dependiente del Ministerio del Interior.

Los ocho partidos locales, concejales y miembros de 16 asambleas de Gran Canaria, cumplimentaron en sede notarial el acta previa a la constitución del partido que, previsiblemente, se presentará antes del verano, siendo mayo una fecha posible.

Todo dependerá de la agilización de las gestiones administrativas y de que el nombre elegido para la fuerza política no exista ya.

En cualquier caso, los líderes locales del movimiento crítico desvinculado de NC no han revelado el nombre de la nueva formación. Según Teodoro Sosa, no es el momento de dar nombres ni siglas, ya que resta la aceptación administrativa de un hijo que «aún no ha nacido».

Este viernes, de forma telemática, toda la documentación del nuevo partido será enviada al registro nacional para su inscripción oficial.

Mientras, ya se cuenta con una gestora, compuesta por Óscar Hernández como presidente; Vanesa Martín, vicepresidenta; Pedro Rodríguez, tesorero; y Ana Mendoza, secretaria. Todos ellos sellaron ante notario el acta constitucional del partido, además de Teodoro Sosa, Francisco Perera, Natalia Ramírez y Raquel Santana –como vocales–.

A través de todos ellos quedan representados los ocho partidos que se unen a la nueva formación. Todos ellos mantendrán su independencia y marca, pudiendo concurrir a las elecciones locales con sus siglas o bajo el paraguas de la nueva marca que sí se utilizará para futuros comicios insulares y regionales.

Óscar Hernández apuntó tras el acto notarial que todos mantienen la autonomía e identidad local. Sobre una base «municipalista, nacionalista y progresista», la nueva formación dará a conocer su marca sólo cuando haya pasado el filtro del registro nacional.

Mientras, aunque Hernández prefiere no dar números, ya suman «miles» de personas afines, toda vez que las asambleas del BNR de Gáldar o de Roque Aguayro de Agüimes suponen más de 600 afiliados y simpatizantes, a los que se unen el resto de asambleas y partidos. Y aunque cuantificar es difícil, «miles de personas están ya detrás del proyecto» que desprende «ilusión» y al que, están convencidos, «se unirán más».

En cuanto al funcionamiento de la flamante formación, tendrá una triple estructura básica, como se recoge en sus estatutos; con un consejo político nacional, a nivel regional, y su correspondiente ejecutiva; y así también de manera insular y local.