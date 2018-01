Negrín no aparta a Daida Rodríguez en el concurso

En una resolución notificada ayer, Negrín, que actúa como órgano unipersonal de contratación de los informativos -si bien firma la resolución como «presidente del ente público RTVC»-, rechaza que Daida I. Rodríguez incurra en causa de recusación por el hecho de haber trabajado en la empresa editora de CANARIAS7 (Inforcasa) y seguir en excedencia en la misma, no habiendo pasado dos años desde su marcha del periódico (fue el 29 de abril de 2016). Inforcasa es accionista de referencia de Videoreport Canarias y por eso esta empresa planteó la recusación.

Daida I. Rodríguez trasladó a Negrín el pasado 27 de diciembre de 2017 un escrito en el que rechazaba la recusación, alegando que no ha tenido relación contractual con Videoreport Canarias y que no formó parte del equipo directivo del periódico CANARIAS7. Asimismo, agregó que desde el 29 de abril de 2016 no mantiene «relación de servicio» con la sociedad editora del periódico.

En su resolución, Santiago Negrín hace suya esas tesis de Daida I. Rodríguez, por lo que desestima el recurso de Videoreport Canarias.

Daida I. Rodríguez ha sido señalada en sede parlamentaria como «comisaria política» de Fernando Clavijo en RTVC.