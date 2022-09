Caso Mascarillas: Ana María Pérez declaró que solo cumplía «órdenes» de Conrado Domínguez

Ana María Pérez, la que fuera directora de Recursos Económicos de Sanidad e investigada por el caso Mascarillas, declaró este martes en el juzgado que tanto ella como su departamento se limitaron a dar forma administrativa a « decisiones» y »«» órdenes«»« que venían « de arriba», mencionando expresamente a Conrado Domínguez como la persona que daba esas órdenes.

Su declaración estuvo marcada por algunos momentos de tensión y por advertencias del juez Francisco Javier García García-Sotoca para que contestase con claridad a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas. En ese sentido, primero se aferra a que hay detalles que no recuerda, pero luego añade: « No me acuerdo, pero por lógica, esas instrucciones vienen de Conrado«. Al ser pregunta si estaba de acuerdo con la tramitación de un nuevo expediente de contrato con RR7 para la entrega de 1,2 millones de euros a cambio de los 4 millones de euros ya pagados, cuando precisamente ella había dado por extinguido el contrato inicial por incumplimiento de la empresa, señala: »Eso no quiere decirque yo estaba conforme (...) estoy ayudando a un superior que quiere hacer un expediente«.

Conrado Domínguez, director del SCS, a su llegada a la Ciudad de la Justicia este jueves. / Cober

Ana María Pérez agrega: «El director tiene unos intereses en hacer la modificación. Yo en esos intereses no entro«. Es ahí cuando el fiscal le preguntó si tuvo conciencia de que podía estar ayudando a cometer una ilegalidad, a lo que dice, tras unos segundos de silencio: » No me lo planteé«.

Sobre las alegaciones presentadas por RR7 y que dieron pie a ese segundo contrato, Pérez dijo que «estas alegaciones se hacen porque el director ha llegado a un acuerdo» con la empresa. « Son negociaciones entre el director y la empresa«, subrayando que ella »en ningún momento« participó en ese proceso. El fiscal le recuerda en ese punto el intercambio de correos que señalan lo contrario, así como mensajes en los que se alude a Conrado Domínguez como persona al tanto de esa negociación.

¿Quién redactó el texto de las alegaciones?, le pregunta el fiscal. « ¿Es necesario contestar?«, dice Pérez, ante lo que se le recuerda que está declarando en calidad de investigada y que tiene derecho a no contestar, si así lo considera. Tras pensarlo, dice que lo hizo » un técnico de la Dirección General«, pero elude dar el nombre.

Sobre el origen de la negociación inicial entre Sanidad y RR7, declara que no estaba al tanto de una relación de amistad de Conrado Domínguez con Osvaldo Lastra y de este con el intermediario comisionista que actuaba en nombre de RR7. « Para mí esto parte de la Comisión«, dijo, en referencia al Comité de Gestión creado por el Gobierno ante la crisis de la pandemia.