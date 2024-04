Manuel Domínguez asegura que no habrá tasa turística

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha negado la puesta en marcha de una tasa turística, aunque ha apuntado que sí están a favor de medidas que vinculen «aún más» a la población canaria con la industria turística.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que «no cree» que una tasa turística destinada a conservar mejorar la conservación del medio ambiente mejore el poder adquisitivo de los canarios ni repercuta «en un solo euro en el bolsillo de la ciudadanía canaria».

El poder adquisitivo, ha continuado, se mejora pagando menos impuestos, cobrando un salario mejor y con unos productos más baratos, para que las personas tengan más recursos para adquirir una vivienda o comprar en el supermercado.

Domínguez, a su vez consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, ha señalado que se debe contar con la industria turística porque «es quien potencia la economía canaria» y, por ello, hay que conseguir que ayude a mejorar el poder adquisitivo de los canarios, «que no solo significa solo tener más euros en el bolsillo, sino que seamos capaces de consumir más productos y servicios«.

«Si hoy habláramos de que la renta per cápita de los canarios estuviera igualada al resto de España gracias a una tasa turística, ¿por qué no la aplicaron estando en el Gobierno?», ha acusado ante el anuncio de Ángel Víctor Torres, secretario general del PSOE, en la cadena SER para el registro en el Parlamento de Canarias de una proposición no de ley para implantar la tasa turística.

Ha incidido en que mantiene su postura ante la tasa tanto en la oposición como en el Gobierno canario y que desde su llegada al Ejecutivo indicó que el principal cliente de su Gobierno «son los canarios y las canarias«, la principal preocupación y objetivo es mejorar su vida porque »estamos muy lejos de la media nacional y aún más de la europea«