La patronal achaca el malestar canario hacia el turismo a la falta de «gestión pública»

La fecha se acerca y siguen llegando distintas reacciones a las manifestaciones en contra de la manifestación turística que están previstas en cinco islas el próximo 20 de abril. El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricua, opina que la principal causa es que existe un «problema de gestión pública» por parte de Gobierno, cabildos y ayuntamientos.

A su juicio, las administraciones no están sabiendo gestionar correctamente las externalidades negativas del turismo, cómo pueden ser un transporte público nocturno «deficitario» en las islas no capitalinas, que dificultan el traslado de los trabajadores de vuelta a sus casas o los atascos que se forman en la TF-5 en Tenerife o en el «nudo» que se da a la altura de Telde en Gran Canaria. «Son proyectos que llevan años preparados y que no se han acometido, hay muchos fondos europeos disponibles y los poderes públicos no hacen proyectos para ejecutarlos».

Al mismo tiempo, resaltó que hay muchos dirigentes «que se están quitando del medio, sumándose a la manifestación sin afrontar la necesidad de con gestión pública» solventar los problemas de vivienda y transporte.

Para Mañaricua es de suma importancia hacer una diferenciación entre los ocho territorios del archipiélago a la hora de hablar sobre turismo porque la «percepción de la población y la carga turística es diferente según islas».

Como ejemplo de este disparidad, mencionó que entre Gran Canaria y Tenerife, dos islas con una extensión y población similares la diferencia de turistas en 2023 fue de dos millones por lo que no es la misma la sensación de masificación que pueda sufrir Tenerife respecto a Gran Canaria, tal y como lo ejemplifican los problemas en el proyecto Cuna del Alma, el hotel de La Tejita o el puerto de Fonsalía. «No es igual la respuesta social en todas las islas, está siendo más critica en Tenerife y Lanzarote».

Por ello, planteó que no se puede ofrecer las mismas soluciones para todos sino tener en cuenta las particularidades de cada isla y legislar en base a ellas.

Para el representante de la patronal es necesario analizar cuál es el sentir real de la población y plantearse si verdaderamente están en contra del turismo. «En una encuesta realizada en 2019 por el 80% de los canarios estaba a favor del turismo. Eso es un dato objetivo. Hay que valorar que todo sector económico tiene externalidades positivas y negativas.

Para Mañaricua es primordial que tanto población como dirigentes tengan en cuenta también las externalidades positivas del sector, que el pasado año aportó más del 40% de los impuestos a la economía canaria, que ayudaron a pagar servicios en sanidad y educación, entre otros, todo ello mientras representa alrededor del «3% del territorio insular».

Por su parte, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, señaló que la irrupción desmesurada del «alquiler vacacional es uno de las principales culpables de que ahora mismo los canarios tengan ese sentimiento» de masificación turística.

Del mismo modo, expresó que el sector hotelero y extrahotelero también tiene que «asumir» su «parte de culpa» y que comprende el malestar de la sociedad en un debate que tiene que darse de «forma cívica y adecuada» ya que lo que está en juego no es que los hoteles vayan mejor o peor sino de que el modelo social y la convivencia funcione para que estos fenómenos no aparezcan.