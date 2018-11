Los socialistas no quieren alcaldesas

La imagen es, cuando menos, anacrónica. La foto final de los candidatos socialistas a las grandes instituciones canarias para 2019 tiene como principales protagonistas a hombres. Aunque en el PSOE está establecido el sistema de elecciones primarias para designar a los candidatos, en gran parte de los municipios de más de 20.000 habitantes y en ningún cabildo tuvo lugar este proceso interno porque se alcanzaron acuerdos previos. El objetivo era colocar como cabezas de lista a los «mejores». En este caso, entre 27 candidaturas, los socialistas sólo consideran a cinco mujeres mejores que sus compañeros.

Así, los carteles que colgarán en las calles de Canarias en nombre del PSOE para optar al menos a cinco de los siete cabildos -La Gomera está pendiente- y a 17 de los 21 grandes municipios tendrán la cara de un varón. Es decir, sólo el 17,8% de las personas elegidas es mujer.

La paternidad de la Ley de Igualdad es socialista -se aprobó en 2007 con el Gobierno de Zapatero- pero sólo obliga a que en cada tramo de cinco nombres no haya más del 60% de personas del mismo sexo. Es decir, todos los cabezas de lista, incluso los tres primeros nombres de cada candidatura, pueden ser varones sin que se incumpla la ley. También es un compromiso del PSOE «tender a las listas cremallera», en las que se alternan hombres y mujeres, pero no es una obligación.

La diputada Patricia Hernández es una de las cuatro mujeres que concurrirá a un ayuntamiento de más de 20.000 habitantes. Lo hace después de ceder en la carrera interna a la Presidencia del Gobierno, lo que dejó el camino libre a Ángel Víctor Torres, que no encontró adversario en las primarias. Tampoco hubo necesidad de elecciones internas en los cabildos. Todos tendrán un candidato excepto Lanzarote, donde su número uno será la secretaria insular, Dolores Corujo.

En los ayuntamientos donde el PSOE gobierna, no se celebran primarias excepto que las pida la mitad de la militancia. No ha sido el caso en los grandes municipios, donde sólo figura una mujer, María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria, frente a cinco compañeros, entre ellos Augusto Brito en Las Palmas de Gran Canaria o Juan Jesús Facundo en Arucas. En cuatro municipios se votaron las primarias y sólo en uno de ellos, La Laguna, optaba una mujer, Mónica Martín, que perdió la pugna con Luis Yerai Gutiérrez. En el resto no concurrieron mujeres.