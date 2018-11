PSOE y Podemos desligan los presupuestos de la causa separatista

El escrito de la Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se desmarca del delito de rebelión y solo acusa de sedición y malversación ha marcado la agenda política, por las interpretaciones que ven esta decisión como un gesto del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las fuerzas independentistas para ganarse su apoyo a los presupuestos.En este sentido, el secretario general del PP, Teodoro garcía Egea, ha vuelto a arremeter contra el presidente por lo que califica de cesiones al independentismo, para el número dos del PP, en España sí "hay un preso político" y es Pedro Sánchez, "rehén de los compromisos que adquirió".Este sábado la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, se ha mostrado convencida de que "todos juntos" van a sacar adelante los presupuestos que catalanes y españoles necesitan, en un acto en Barcelona en el que no ha hecho mención alguna al escrito de la Abogacía del Estado que se dio a conocer este viernes, ni a una vinculación entre el apoyo a las cuentas públicas y el escrito judicial.Se ha limitado a pedir "dejar atrás los anhelos partidistas" y anteponer el interés de la ciudadanía para superar el reto al que se enfrentan Cataluña y España: "seguir caminando juntos".Lastra ha coincidido en el acto con el líder del PSC, Miquel Iceta, quien sí ha advertido a los partidos independentistas de que es un "grandísimo error" ligar el voto a los presupuestos del Estado al juicio a la cúpula del procés.Iceta ha replicado así al presidente catalán, Quim Torra, quien ayer anunció que "el pueblo de Cataluña" retira el apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no votará "nunca" los presupuestos generales, después de que la Fiscalía pida hasta 25 años de cárcel para los líderes soberanistas catalanes.Los socialistas han visto también como el secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, se ha dirigido hoy a ERC y PDeCAT para intentar convencerlos de que apoyen los presupuestos, pese a la "rabia" que puedan sentir por la petición de condenas del procés, para que no pague "la gente trabajadora".Iglesias ha considerado "una vergüenza" que los "violadores" del caso de La Manada hayan sido condenados a nueve años y ahora se pida para el exvicpresidente de la Generalitat Oriol Junqueras 25 años de prisión por el procés.En el polo opuesto, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado hoy al Gobierno de cruzar "todas las líneas rojas" en el proceso judicial contra los acusados del "procés" y ha hecho un llamamiento a los "militantes socialistas que miran con vergüenza a su partido" para que se sumen al PP."Es una irresponsabilidad tremenda", ha dicho Casado antes de añadir que los independentistas utilizarán ese argumento en su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un camino que en su opinión formará parte de un hipotético proceso hacia el indulto.Igual de crítico ha sido el secretario general de los populares, Teodoro García, que ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que no tome "por tontos" a los ciudadanos al negar que el presidente del Gobierno haya cambiado de criterio en la causa contra los líderes del procés.Además, ha reprochado a Ciudadanos por desbloquear unos Presupuestos "malos para España" y que dan oxígeno a un presidente que, a su juicio, es "rehén del independentismo".Quien ha cargado contra todos ha sido el presidente de VOX, Santiago Abascal, en un acto en Bilbao en el que ha criticado a Sánchez, por su posición ante los independentistas catalanes pero también a Casado por "no atreverse" a responder cuando el líder del Ejecutivo les preguntó por los "valores esenciales" que comparte con VOX.

.