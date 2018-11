Casado denuncia "complicidad" del Gobierno con los separatistas

Durante su intervención en la inauguración de la 24 Unión Interparlamentaria popular en Málaga, Casado se ha referido de esta manera a la decisión de la Abogacía de no acusar de rebelión a los políticos independentistas, sino solo de malversación y sedición.

El líder del PP ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no puede ser que "pisotee el Código Penal, la separación de poderes y la dignidad de la democracia en España", algo que el PP "no va a tolerar" e intentará impedir "con la moderación y tranquilidad que ellos no tienen".

Ha reprochado a Sánchez que se hiciera "el ofendido" cuando le acusó en el Congreso de que su actuación suponía permitir "o incluso participar de los delitos que están cometiendo otros en Cataluña", pero ha insistido en que el Gobierno "no está haciendo nada" frente a los independentistas.

"Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inaccion o con la complicidad del Gobierno, que no solo no hace nada, sino que entorpece la labor de Abogacía para conseguir que quien haya hecho mal tenga las repercusiones penales que marca el Código Penal", ha asegurado.