Los denunciantes del caso Grúas esperan que el TSJC renuncie ya

R.R. / Santa Cruz de Tenerife

Los denunciantes del caso Grúas esperan que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias emita en los próximos días un auto devolviendo la causa al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, en tanto que con la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del Estatuto de Autonomía de Canarias, que elimina los aforamientos de diputados regionales, el TSJC pierde la jurisdicción sobre el caso que hasta ahora conocía dado que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en su calidad de diputado del Parlamento de Canarias, tenía la condición de aforado.

El caso Grúas llegó por segunda vez al TSJC el pasado 28 de agosto al entender tanto el fiscal como la juez que instruye la causa en el Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna que existían suficientes indicios para investigar (imputar) a Fernando Clavijo los delitos de malversación y prevaricación. Dada su condición de aforado, es el TSJC el que debía conocer, hasta ayer, la causa.

El portavoz de Por Tenerife-Nueva Canaria (XTF-NC), Santiago Pérez, considera que, aplicando la lógica jurídica, el TSJC debería «de inmediato» dictar de oficio un auto, con una resolución motivada, para inhibirse en favor del juzgado ordinario del caso Grúas. En caso de que no fuera así y el asunto se prolongara más allá de lo razonable («unos días») el también profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL) anuncia que solicitarán por escrito a la Sala que suelte la causa en favor del juzgado lagunero.

Santiago Pérez no creía ayer, cuando todavía no se conocía la no admisión a trámite de la recusación del presidente del TSJC, Antonio Doreste, que tuviera sentido que la Sala ahora se pronunciara al respecto, habida cuenta de que esa recusación «pierde su objeto» porque la Sala de lo Civil y Penal del TSJC ya no tiene jurisdicción sobre el caso Grúas.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Unid@s Podemos en La Laguna, Rubens Ascanio, también denunciante del caso Grúas, que invitó a la Sala a que renuncie a la causa de oficio y no espere a que los denunciantes tengan que pedírselo por escrito.

Fiscalía. Respecto al informe de competencia y contenido que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC solicitó a la Fiscalía para decidir sobre el sobreseimiento de la causa en la que está implicado Fernando Clavijo, su posible citación como investigado o el sobreseimiento de la causa, Santiago Pérez entiende que «en estos momentos ya carece de objeto» en tanto que el presidente del Gobierno desde ayer ya no es aforado.

Entienden Santiago Pérez y Rubens Ascanio que, por lo que a la Fiscalía respecta, es el informe emitido por el fiscal Santiago Sánchez, adscrito al caso en La Laguna, el que tiene validez y recuenda que, además del Ministerio Fiscal, hay otras acusaciones (la suya, en concreto) «que ven otros delitos diferentes» a los apuntados por el fiscal.