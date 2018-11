Caso Grúas: CC se cansó de esperar

La reacción del TSJC no se hizo esperar. El tribunal que preside Antonio Doreste dio un plazo de cinco días -ampliable a diez por los procedimientos telemáticos- para que la Fiscalía emitiese su parecer sobre si hay o no elementos para investigar -lo que antes se conocía como imputar- a Fernando Clavijo.

Prudencia

Como publicó este periódico el pasado viernes, esa presión del Gobierno a la Fiscalía a través del TSJC no sentó nada bien entre los fiscales, que, por un lado, recuerdan que los plazos en sus informes son siempre variables y que, por otro, consideran que es hasta prudente esperar a la entrada en vigor del Estatuto.

Ahí estriba el meollo de la cuestión: con el nuevo Estatuto, al no haber aforamientos, en teoría el caso Grúas volvería al Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, de manera que sería la jueza Celia Blanco quien debería resolver si imputa o no a Clavijo. Y esa jueza ya se encontró en la mesa con un informe del fiscal Santiago Sánchez que sí vio indicios de delito tras ampliar el juzgado las investigaciones por orden de la Audiencia Provincial, que rechazó la primera decisión de archivo. Desde el TSJC ya se apuntó que estudiarían si ese retorno de la causa al juzgado lagunero es automático o no, así como si se incorporaría el dictamen de la Fiscalía del Tribunal Superior, en caso de que finalmente lo hubiera.