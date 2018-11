Jueces y fiscales claman contra el Gobierno

Sin medios.

«Siendo evidente la insuficiencia de medios materiales y personales en muchas sedes de Partidos Judiciales y Fiscalías de Canarias», cuyas competencias sostienen las asociaciones que «se encuentran transferidas a la Comunidad Autónoma y de las que es el máximo responsable el Consejero de Justicia, sorprende que su mayor preocupación sea la duración del trámite de un procedimiento judicial concreto que afecta al representante de un partido político», argumentos que sí sostuvieron el resto de asociaciones no firmantes del comunicado en declaraciones realizadas ayer a este periódico, a excepción de la Unión Progresista de Fiscales y Juezas y jueces para la Democracia, que no se pronunciaron sobre este asunto. «Que duplique los órganos judiciales para que la ciudadanía tenga una justicia más ágil y no solo ellos cuando se ven afectados», dijo en este sentido la magistrada Elena Corral, en sintonía con su compañero José Antonio Morales, quien añadió que «los políticos solo se preocupan cuando les afecta a ellos».

Añade el comunicado que «en modo alguno se van a tolerar las presiones e intromisiones por parte de otros poderes públicos en el ejercicio de las funciones en la que diariamente se empeñan los miembros del Ministerio Fiscal en esta Comunidad Autónoma, con el único norte de la legalidad y la imparcialidad, y que cuentan con nuestro expreso apoyo y reconocimiento», fundamentan en el cuarto punto del documento hecho público ayer y que finaliza manifestando «nuestra confianza absoluta en los órganos judiciales, cualquiera que sea su jerarquía y ubicación, y exigimos respeto a su independencia, en cumplimiento de la función que tenemos legalmente encomendada».