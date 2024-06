«La implicación de la Unión Europea en el reto demográfico de Canarias es plena»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de junio 2024, 22:57 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El eurodiputado y candidato del PSOE a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, incide en que las islas tienen que desarrollar en clave europea aspectos como la diversificación de la economía, la transición económica o la gestión de la crisis migratoria.

–¿Le preocupa que la tensión de la política nacional impida una campaña centrada en las propuestas a Europa?

–Sabemos claramente que la estrategia del PP es no hablar de Europa y no tiene nada que proponer acerca de Europa. Como tampoco la extrema derecha. Su obsesión es llegar al gobierno de España y por tanto es una oportunidad perdida para la derecha que nosotros no vamos a desaprovechar.

–¿Qué se juega Canarias en estas elecciones?

–Canarias se lo juega todo. Cuando hablamos de transición ecológica; cuando hablamos de ayudas al sector primario; cuando hablamos de diversificación de la economía y de recursos para financiar grandes inversiones estratégicas; cuando hablamos de una respuesta europea de responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria al hecho migratorio, estamos hablando de Canarias. La Canarias que queremos para el futuro tiene que ser europea. Es imprescindible una Europa no solo unida y fuerte, sino respetada. Todo lo contrario a lo que proponen las derechas… que quieren una Europa debilitada.

–¿Ve posible que la UE permita una excepción para limitar la compra de viviendas por extranjeros?

–Limitar la comprar por extranjeros no comunitarios está al alcance de la legislación nacionaLimitar la compra por ciudadanos europeos que disfrutan del derecho fundamental de libre circulación y elección de residencia y que pueden además invocar la prohibición de medidas discriminatorias para ningún otro ciudadano de la UE para ejercer sus derechos es distinto. La primera es posible, la segunda inviable en derecho europeo. Los socialistas proponemos un Pilar Social Europeo que incluya el derecho a la vivienda. Con fondos estructurales y de cohesión que financien una vivienda social, pública (de alquiler o de compra), con regulación de los fondos de inversión y, por supuesto, de los fondos buitres para impedirles actuar como grandes tenedores. Cualquier singularidad que podamos invocar, la tenemos que hacer unidos en el Parlamento Europeo de forma razonada y persuasiva. En ningún caso discriminatoria para otros europeos, ni desproporcionada con respecto al objetivo que invocamos.

–En Canarias se ha abierto el debate sobre el reto demográfico. ¿Qué implicación cree que debe tener la UE en este asunto?

–Plena. Respetando el derecho europeo, y lo son los derechos fundamentales de libre circulación y elección de residencia. La Unión Europea debe movilizar todos los recursos, fondos y políticas a su alcance para asegurar su cohesión y las oportunidades e la gente joven. Una política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y de conciliación integrando los servicios sociales en su política de protección a las familias, que permita el reverdecimiento demográfico de la Unión Europea. Es necesario un cambio de miras a la política migratoria, que abra vías legales que puedan contribuir positivamente, no solo al sostenimiento del modelo social europeo, sino a su reverdecimiento.

–¿Cómo ve la propuesta de crear centros para migrantes en terceros países? ¿Es una solución o una vuelta de tuerca a la presión sobre los migrantes?

–Los socialistas nos oponemos frontalmente a la externalización de la gestión de las fronteras exteriores. Hemos trabajado muy duro para construir una respuesta europea a un problema, que es la distribución equitativa de las personas garantizando el respeto a sus derechos humanos y a sus derechos fundamentales, además de un mecanismo de solidaridad coordinado por la Comisión Europea, en la distribución de personas rescatadas en la mar en las regiones exteriores de frontera, como es el caso de Canarias. Queremos que la gestión del hecho migratorio sea europea en sus valores y fundamentos y europea en la legislación que la regula y garantiza un trato digno a todas las personas rescatadas, migrantes y, por supuesto, a los que huyen de la persecución en búsqueda de protección internacional, refugio o asilo. La migración es un hecho. El asilo es un derecho.

–La ultraderecha sube según las encuestas. ¿Es un peligro real en la UE?

–Lo es. Y no puede ser sobreestimado. La extrema derecha es antieuropea y eurófoba. Tanto en sus objetivos como en las formas, en que expresa sus respuestas tan equivocadas y contrarias a la razón de ser de Europa, como inviables en la práctica. Además de abocadas al fracaso. Nos hace falta una Europa fuerte, globalmente relevante, fiel a sus valores y cumplidora de su derecho. La extrema derecha debe ser frenada en esa retórica por la que, primero, propaga miedo y odio contra chivos expiatorios y, segundo, invita a la violencia contra estos. Lo hemos visto en toda la Unión Europea y de forma exacerbada en el atentado perpetrado contra el primer ministro de Eslovaquia, pero lo vemos también en los candidatos socialdemócratas agredidos brutalmente por fanáticos de extrema derecha en Alemania o en las agresiones en las sedes del partido socialista en España. La extrema derecha debe ser frenada votando.

–Dos años de guerra en Europa. ¿Qué salida ve?

Estamos comprometidos con la resistencia de Ucrania. Esa resistencia debe hacerla fuerte para negociar desde una posición que no sea de debilidad ni de rendición. Ese escenario no garantizaría que Putin no pasara al capítulo siguiente de su estrategia de agresión contra los valores europeos, desinformación, intoxicación y ofensiva militar con su armamento nuclear atacando directamente a cualquier otro estado fronterizo, incluyendo aquellos que están en la UE. Queremos garantizar una Europa fuerte, con una estrategia y una industria defensiva propia.