López Aguilar apuesta por una Europa que se ocupe de ordenar el turismo y la vivienda

El candidato del PSOE de Canarias al Parlamento Europeo en las elecciones del próximo 9 de junio, Juan Fernando López Aguilar, número trece en la lista encabezada por Teresa Ribera, ha afirmado este jueves que «todos los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea pasan por Canarias y por España».

Coincidiendo con el Día de Europa, y a un mes vista de la cita con las urnas, López Aguilar ha comparecido arropado por una amplia representación de sus compañeros y compañeras en las islas, en un acto celebrado en la sede regional del PSOE en Las Palmas de Gran Canaria.

El eurodiputado canario desde 2009 ha reafirmado su compromiso de trabajar para que las singularidades canarias que encuentran mayor dificultad en Europa puedan «seguir haciéndose valer». En este sentido, ha asegurado que se va a «dejar la piel» en esta campaña «movilizadora» en la que recorrerá todo el Archipiélago.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha manifestado que este jueves se da el «pistoletazo de salida» a una campaña electoral a la que el PSOE en Canarias «con el mejor perfil de candidato de nuestro país y de la totalidad de la sociedad canaria para las próximas comicios».

López Aguilar ha advertido que «todos los consensos de la comunidad internacional están siendo cuestionados por actores fuera de control que no siguen las reglas de la Unión Europea», una amenaza ante la cual «la Unión Europea tiene la obligación no solamente de dar fe de sus valores y de su modelo, integrador y cohesivo», sino que además debe aspirar a «ser globalmente relevante». «Es lo que hemos llamado la autonomía estratégica de la Unión Europea, con una capacidad de intervención proactiva y no solamente reactiva de incidir en la gobernanza de la globalización. Y esto lo digo de forma muy intencionada, porque todos los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea pasan por Canarias y pasan por España y, por consiguiente, nos conciernen«.

Materia migratoria

López Aguilar ha subrayado que uno de los principales desafíos de la nueva legislatura será hacer ver en el seno de la UE que «existe una frontera sur vulnerable que, por su proximidad al continente africano, sufre una explosión demográfica sin precedentes en la historia».

No obstante, ha recordado que, durante el último periodo, se ha afrontado el hecho migratorio y el derecho de asilo, «construyendo una respuesta europea, con todas las limitaciones y la complejidad de la escala de esa representación que integra a 27 Estados miembros».

También se ha referido al clima de tensión que se respira a nivel internacional: «Quiero que aquí, en Canarias ,sepamos que toda Europa, porque los bálticos la sienten así, porque Polonia la siente así, porque Finlandia la siente así, sabe que la Rusia de Putin, vecino electoral, es una amenaza existencial para la Unión Europea».

Ordenar el turismo

Ha destacado, además, que «ahora hace falta una Europa que sea capaz de ordenar el turismo y hacerlo sostenible» y que «se ocupe de la vivienda con fondos estructurales de cohesión, para que incluya la corrección de la desigualdad generacional».

López Aguilar ha puesto el foco en las reivindicaciones expresadas en las movilizaciones del pasado 20A en toda Canarias, las cuales considera «oportunas y necesarias», puesto que, a su juicio, «el crecimiento del turismo no puede ser exponencial ni indefinido». «Respetamos la contribución del turismo al PIB y al empleo, pero hay que regular que eso no expulse a una generación de jóvenes de su aspiración a acceder a una vivienda que no sea a precios prohibitivos como consecuencia del desmadre de los alojamientos turísticos«.

Su apuesta es por una Europa «verde, inteligente, innovadora, feminista, claro que sí, y con vocación de ser globalmente relevante», y ha subrayado: «Europa debe cambiar en un mundo que cambia». También ha afirmado que la extrema derecha «claro que es una amenaza», tal y como adelantan los sondeos electorales, y ha pedido una movilización capaz de ponerle freno en las urnas el próximo 9 de junio. «Tenemos que cerrarle el paso a la antieuropa, a la eurofobia, respuestas equivocadas, condenadas al fracaso, y relanzar Europa y lo mejor de Europa, la razón de ser de Europa, la Europa social», ha añadido.

López Aguilar, por último, ha querido reconocer la aportación de Josep Borrell como alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. «Aprecio enormemente el trabajo que ha hecho al frente de la política exterior de seguridad y defensa. Impresionante, con mucho coraje, cambiando enteramente la estatura diplomática de la Unión Europea en el mundo, porque ha apostado por no complacer a todo el mundo, por no gustarle a todo el mundo, ha apostado por decir lo que tiene que decir, aunque no guste a quien pueda no gustar, teniendo el coraje de sacudir el tablero. Su iniciativa ha sido la que ha permitido a la Unión Europea confiscar 300.000 millones de euros del Banco de Rusia en la Unión Europea y 21.000 millones de euros de activos financieros de oligarcas y servidores de Putin. Y su iniciativa es la que permite ahora que 3.000 millones de intereses sirvan para financiar la defensa de Ucrania frente a la agresión de Putin. Eso es cuajo, eso es coraje«, ha manifestado.