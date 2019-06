«Hace falta un pacto de progreso y creo que lo conseguiremos»

— ¿Llega con vértigo a su primer día laborable como alcaldesa en el Ayuntamiento?

— La verdad es que no. Cuando hicimos campaña hace cuatro años, todo el mundo me decía que íbamos a ganar las elecciones y todo el mundo me miraba raro. En este caso, empezamos la campaña y ya iba visualizándome como alcaldesa. Llevo meses pensando en qué haría en este momento que ha llegado. Con vértigo, no; con peso en la espada por la responsabilidad, sí.

— ¿Tras el 26M tenía usted claro que podía salir adelante su elección o también está en el grupo de los sorprendidos?

— Tenía claro que esto podía pasar y trabajamos todos para ello. Con mucha discreción, fuera de foco, repartiéndonos documentos políticos entre todos los partidos que habían pedido cambio, y por eso no se los pasamos a CC. También lo hicimos con mucha tenacidad y generosidad. Reconozco que entré con nervios al pleno pero creía que iba a pasar y creo que mi rival político también lo creía.

— ¿Llega usted con ánimo de venganza contra CC por aquel pacto regional con Fernando Clavijo en el que fue vicepresidenta y que se frustró?

— No. He demostrado que sé gobernar y sé estar en la oposición. Lo que parece que les marca a ellos es que yo les gane las elecciones y también que les gane en los plenos. El discurso del alcalde en el pleno es bastante razonable en alguien que creció con su partido mandando en Santa Cruz y cree que la institución es suya, de manera que vive esto como un desalojo. Lo cierto es que es un acto de normalidad democrática que ha tardado mucho en llegar. No tengo ningún ansia de venganza. Sí creo que es bueno para Santa Cruz el cambio y lo demostraremos con hechos.

— ¿Su prioridad es resolver problemas o levantar alfombras para ver qué deja la gestión de CC?

— Nuestra prioridad es la vivienda pública, que no se ha construido ninguna en los últimos veinte años. Nuestra prioridad es la cohesión social y territorial, porque hay gente que vive en zonas de Santa Cruz y no se sienten parte del municipio por las condiciones en que están... Esas son las prioridades. Pero evidentemente es necesario abrir puertas y ventanas en el Ayuntamiento y haremos todas las auditorías que consideremos necesarias.

— ¿Cree que puede contar con CC en el pleno para algo o lo da por imposible?

— Creo que han de pasar unos días para que ellos asuman lo que ha ocurrido, porque pienso que no son muy conscientes del alcance. Y otros días más para que es normal que pase. Después de eso creo que entrarán en razón. Yo les tendí la mano en el pleno.

— ¿Le preocupa la inestabilidad en su grupo de gobierno por las diferencias internas en Ciudadanos ante los votos a favor de su elección?

— Me sorprende. Estoy bastante desconcertada y no se corresponde con lo que se había aclarado. Estoy segura de que se aclarará pronto.

— ¿Pero hay tamayazo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife?

— Quien diga que uno de los concejales se ha vendido o ha sido comprado tendrá que demostrarlo en los juzgados.

— ¿Va a mantener el escaño en el Parlamento canario?

— Sí.

— Después del resultado de los plenos el sábado, ¿ve más cerca un pacto regional de izquierdas, de cambio, de progreso o como lo quiera llamar?

— Se hace imprescindible también. La gente gritó eso en las urnas y es necesario. Me preguntó antes por el acta de diputada y la mantendré porque hay cuestiones que marcan la vida de la gente y que están fuera del ámbito del Ayuntamiento. No puede ser que falten pediatras en los centros de salud de manera permanente, que tengamos una ejecución presupuestaria en Obras Públicas que clama al cielo... Estamos a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo. Hace falta un pacto de progreso y creo que lo vamos a conseguir.

— Las dos capitales, más La Laguna y Telde, formaban un grupo de trabajo que se sentaba con el Gobierno canario para reclamar compensaciones al ser grandes ciudades. ¿Se ve reclamando esas cuestiones con ánimo beligerante ante un Gobierno canario socialista?

— Me veo con ánimo de cooperación y estoy seguro que vamos a conseguir grandes cosas juntas, sin perder de vista que mi responsabilidad como alcaldesa es representar a los chicharreros y chicharreras independientemente de su color político en las urnas.

— ¿Habrá colaboración con el alcalde de la capital grancanaria, también socialista?

— Habíamos hablado antes de las elecciones y el sábado ya estuvimos hablando de líneas de cooperación.