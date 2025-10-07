CC en Gran Canaria abre las puertas a Primero Canarias y defiende la necesidad de unión Su coordinadora general, María Fernández, reivindica la apuesta histórica de su formación por el «diálogo» entre partidos de las islas

Dánae Pérez Perdomo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 23:48 Comenta Compartir

Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria muestra su apoyo y abre la puerta a una posible alianza con Municipalistas Primero Canarias, proyecto político liderado por Óscar Hernández y Teodoro Sosa, antiguos militantes de Nueva Canarias (NC), de cara a las próximas elecciones generales. «Maravilloso» y «perfecto», son algunos de los términos que empleó María Fernández, coordinadora general de CC en Gran Canaria y directora general de Transportes del Gobierno regional, para referirse a la propuesta de Primero Canarias de que los partidos nacionalistas presenten una candidatura conjunta en los comicios.

Una cuestión en la que CC ha marcado precedentes, según las palabras de Fernández, a través de su apuesta histórica por el «diálogo» entre distintas formaciones isleñas, con el único objetivo de «unir» a estos partidos para «defender Canarias». Una necesidad de unión que, consideró, es todavía «más grande» en estos momentos.

«Me parece perfecto que nuevos partidos vean lo mismo que nosotros llevamos viendo desde hace mucho tiempo, y yo creo que ese es el diálogo que tenemos que abordar, es una oportunidad de seguir trabajando en esta unión, en este crecimiento, por el bien de Canarias y de Gran Canaria», aseveró, minutos antes de que diera comienzo la reunión de la Ejecutiva insular de CC en Gran Canaria, en la tarde de este lunes.

Del mismo modo, reseñó que CC es «el ejemplo perfecto de un partido que ha ido incorporando a partidos de ámbito municipalista», formando muchos de ellos parte de sus órganos, como es el caso de La Fortaleza de Santa Lucía. «Llevamos muchos años de colaboración con ellos por un proyecto común para Gran Canaria», puso de relieve.

La directora general de Transportes del Ejecutivo canario confirmó que su partido asistirá al congreso constituyente de Primero Canarias, que se celebrará la próxima semana, «como siempre» ha hecho cuando ha recibido invitación y como «acudió» Primero Canarias al propio congreso de CC. «Iremos y participaremos como cualquier otra entidad invitada», señaló, a la par que deseó «mucha suerte» al nuevo partido que está iniciando su «andadura».

Las claves Precedentes Fernández defiende que CC es «ejemplo» en la incorporación de partidos de ámbito municipalista.

Congreso CC en Gran Canaria asistirá al acto constituyente de Primero Canarias, que se celebrará la próxima semana.

Formación El partido celebrará el campus de invierno para formar a las personas interesadas en su proyecto.

Ejecutiva Durante la reunión se abordó la formación de las secretarías locales, con más del 50% ya constituidas.

Ante la eclosión de Primero Canarias y su impulso del término 'municipalismo', Fernández recordó que CC lleva «más de una década» trabajando para «ensanchar esa parte nacionalista que tiene Canarias y Gran Canaria, con resultados electorales que le han otorgado presencia en la isla redonda, con grupo propio en el Cabildo. «Las claves han sido el diálogo y el consenso», enfatizó.

La coordinadora general enumeró, a su vez, otros asuntos a tratar en la reunión, como es que más del 50% de las secretarías locales de la isla ya están formadas o la apuesta por la formación, para «seguir captando a personas válidas que quieran aportar a este proyecto parte de su vida». Una de las acciones clave, en este punto, es la celebración del campus de invierno.

«Todo este trabajo realmente la única finalidad que tiene es seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, renovación de filas, representar a la ciudadanía y tener la unión de partidos canarios defendiendo a Canarias, y en este caso a Gran Canaria», expuso.

También se detuvo en la organización de la segunda edición de los premios Alma Gran Canaria, que definió como una «puerta abierta» para que la ciudadanía no pierda el contacto con la formación nacionalista, y viceversa. En definitiva, manifestó que se trata un reconocimiento a aquellas personas que «hacen política», a través de sus asociaciones de vecinos, fundaciones o entidades empresariales, contribuyendo a hacer de la isla redonda «un lugar mejor».