Clavijo respalda la unidad nacionalista propuesta por Primero Canarias para ir a Madrid y que NC descarta «Si hay un pueblo que tiene que estar unido para afrontar los retos del futuro, ese el pueblo canario», asegura el líder de Coalición Canaria y presidente regional

Efe Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 2 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El secretario general de Coalición Canaria y presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha elogiado el llamamiento a la unidad nacionalista hecho por Primero Canarias a NC y a su partido de cara a las próximas elecciones generales y ha animado a los responsables de la nueva formación a continuar «en ese trabajo».

Desde CC se ve con buenos ojos ese llamamiento a la unidad y se está estudiando la posibilidad de esa alianza para ir juntos en las elecciones generales de 2027 al Congreso y al Senado, con el fin de ganar peso en Madrid y conseguir que las propuestas canarias salgan adelante. Desde NC la respuesta fue totalmente contraria y se considera «cínica» la propuesta, al entender que los que rompieron NC aboguen ahora por la unión del nacionalismo.

El presidente de la comunidad autónoma ha alegado que, «si hay un pueblo que tiene que estar unido para afrontar los retos del futuro, ese el pueblo canario», por lo que él considerará siempre «positivo» cualquier iniciativa que «favorezca el encuentro y la unidad».

«Ya les digo que, obviamente, desde mi opción política vemos cómo se está configurando un movimiento que a mí me parece muy positivo y que además están haciendo las cosas bien, desde abajo», ha dicho Clavijo al ser preguntado por el nuevo partido que un grupo de alcaldes y cargos públicos de Gran Canaria han fundado tras romper con Nueva Canarias, liderados por Teodoro Sosa y Óscar Hernández.

El secretario general de Coalición Canaria ha animado a la nueva formación a que «continúe en ese en ese trabajo, porque hace falta mucha unidad», en un momento en el que la política está salpicada por «la crispación, los enfrentamientos y las descalificaciones».

«Yo creo que le falta sentido común a la política, le falta no perder el norte y poner por encima de todo el interés de la ciudadanía, el interés de aquellos a quienes hemos jurado o prometido servir», añadió Clavijo, que aboga por lograr «entre todos que Canarias esté muy bien representada» en las Cortes Generales.

El otro partido aludido por Municipalistas Primero Canarias, Nueva Canarias, ya ha desdeñado su llamamiento a la unidad. Para su nuevo secretario general, Luis Campos, resulta «cínico» que parta precisamente de quienes, a su juicio, han «roto» a NC.

El concejal de Nueva Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, acusó a Primero Canarias el martes, tras conocer el acuerdo que había cerrado con Ciuca -la formación del alcalde de Telde-, de estar «entregándose a Coalición Canaria por fases»,

Para Quevedo, «la primera fase» de esa entrega «es la de crear la marca blanca y, después, irán entrando de uno en uno».

El concejal considera «insólita» la incorporación del alcalde de Telde al proyecto, porque «resulta ser que no es ni nacionalista ni progresista, ninguna de las dos cosas».

Para el edil, el partido Municipalistas Primero Canarias ya tiene una denominación «extraña», porque «si eres municipalista, será primero el municipio», algo que a su juicio «empieza a ser sospechoso», más aún «después del intento de liquidar a un partido del campo nacionalista como es Nueva Canarias».

«Tras esta campaña que todo el mundo conoce, acto seguido, cuando estamos en ese proceso, han venido a hablar de la unidad nacionalista», ha dijo, en relación a la propuesta de Mesa de Unidad del nacionalismo para estudiar la posibilidad de concurrir juntos a las elecciones generales. Quevedo se ha preguntado si «hay alguien que se crea que esto es serio», porque él piensa que «es ponerse la tirita antes de la herida», al definirse nacionalistas y pedir «la unidad del nacionalismo», cuando «han montado todo este lío para crecer».

Desde Ciuca, el alcalde de Telde entiende que la unión nacionalista es una «oportunidad» para ganar peso en Madrid y para Gran Canaria, con una política cercana al ciudadano.