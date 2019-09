El Gobierno canario "impedirá" que se reduzca el descuento del 75% de residentes

Estas declaraciones se producen después de el Ministerio de Fomento haya encargo un informe a la Universidad Pompeu Fabra sobre cómo están funcionando las bonificaciones a los billetes aéreos para los residentes en las islas y quiénes se benefician de ellas.

El portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha insistido en que el Ejecutivo canario "no va a permitir" que se reduzca el descuento del 75% "con independencia de lo que ocurra con los estudios" que lleva a cabo el Ministerio de Fomento.

"No vamos a permitir que se reduzca (la bonificación del 75%) porque hay rumores o estimaciones", ha manifestado Pérez, quien, no obstante, ha señalado que el Ministerio de Fomento puede hacer "todas las peticiones que quiera" sobre el funcionamiento de las bonificaciones y que el Gobierno canario no puede enfadarse por ello.