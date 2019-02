El Gobierno canario urge a Fomento a actuar si se han inflado los billetes

El Gobierno canario acordó este lunes dirigirse a Fomento tras haber escuchado en el Parlamento de la comunidad autónoma al presidente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), José María Marín, defender que el haber elevado del 50 al 75 % el descuento para residentes solo ha servido para aumentar los beneficios de las aerolíneas y para que los billetes sean más caros.

Rodríguez ha explicado que la comunidad autónoma quiere que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, le informe de si tiene datos de que realmente eso ha ocurrido.

"Fomento tiene mecanismos como órgano regulador para actuar", ha argumentado, ya que "esta bonificación del 75 % para los residentes canarios supone muchos millones de dinero público" que tienen como objetivo "equiparar las condiciones de los canarios al resto de los ciudadanos del Estado para movernos entre comunidades autónomas".

Para el vicepresidente de Canarias, bonificar más los billetes "está suponiendo que las compañías suban los precios y mejoren su cuenta de ganancias", Fomento debe actuar "de manera inmediata".

Pablo Rodríguez ha aclarado que buscan que "se transparente el observatorio de precios que tiene ya el Ministerio funcionando desde hace años" y, de esta forma, "dé cuenta de los precios y el comportamiento del corredor Canarias-península".

"Lo que queremos es que esta bonificación que defendemos y que está en el REF tenga el efecto que debe tener: hacer que resulte más barato viajar a península", ha señalado.

En relación a la reforma del Régimen Especial Balear (REB) mediante un decreto ley, el vicepresidente del Gobierno canario ha indicado que "es legítimo que Baleares quiera mejorar sus condiciones", pero "parece electoralista que sea ahora, a través de un decreto ley".

Rodríguez ha incidido en que se trata de una medida impulsada "en el tiempo de descuento de la legislatura" y ha recordado "lo que ha costado tener un REF en Canarias, con previa autorización de la Comisión Europea", algo que ve complicado que logre Baleares "antes de las elecciones".

Para Rodríguez, es "una falta de respeto" que los presupuestos del Estado no cumplan los mandatos del REF y, casi al mismo tiempo, se apruebe un decreto ley con unas condiciones similares en algunos aspectos para Baleares, comunidad que "no se parece a Canarias en sus valores económicos ni sociales", ya que "tiene la mitad de población, menos paro y más renta per cápita".