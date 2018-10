Defensa no cederá instalaciones para acoger menores inmigrantes

«Hablé por teléfono con la ministra de Defensa y me dijo que no están dispuestos a ceder el acuartelamiento de Arrecife por razones de protocolo de seguridad», señaló ayer Clavijo antes de asistir al desfile del 12 de octubre presidido por Felipe VI. El jefe del Ejecutivo autónomo explicó a Robles que en 2006, a instancias del Ayuntamiento de la Laguna, sí hubo colaboración ministerial y se habilitaron instalaciones militares para acoger inmigrantes, pero la titular de Defensa mantuvo su negativa.

Negativa verbal

«No entiendo qué es lo que ha cambiado en el protocolo», expuso Clavijo, «pero cuando le pregunté se limitó a contestarme que sobre cómo se hizo en 2006 no sabía, pero que ahora no puede ser por motivos de seguridad», añadió. Ante las razones esgrimidas por Robles, el presidente canario le solicitó un informe en el que se explicite cuáles son los problemas de seguridad que conlleva la acogida de menores inmigrantes, pero la respuesta de la ministra también fue negativa. «Me dijo que no, que lo único que me da es un informe verbal por teléfono comunicando que Defensa no cede las instalaciones», expuso Clavijo.

El jefe del Ejecutivo regional lamenta la nula colaboración del Gobierno estatal para poder atender a los menores no acompañados «de manera digna» mientras se le realizan las pruebas óseas para determinar su edad y cuando la tutela pasa a la Comunidad Autónoma. «Canarias está asumiendo su cuota de solidaridad, pero también tiene que haber una respuesta por parte del Estado y hasta ahora solo hemos obtenido un no», señaló.