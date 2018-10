Un radar del SIVE comprado por 6 millones sigue sin instalarse después de tres años

La no instalación de un radar en Lanzarote, y más concretamente en el Risco de Famara, es el motivo principal por el que las pateras que llegan a la isla por la zona norte no puedan ser vistas y entren sin restricciones. Esta es la explicación que da la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) para argumentar los motivos que hacen que muchas de las pateras que llegan hasta Lanzarote no puedan ser detectadas por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Según dicha asociación, la zona norte de la isla está sin cobertura porque todavía está pendiente de instalarse un radar que se adquirió en el año 2015, siendo delegada del Gobierno Mercedes Roldós, del PP.

Dicho radar, como figura en la licitación pública realizada hace tres años atrás para el suministro de equipos y medios técnicos así como los trabajos asociados para la modernización y ampliación del SIVE a nivel de la provincia de Las Palmas, y que tuvo un coste total de 6 millones de euros, según el referido sindicato de la Benemérita, se encuentra desde hace años sin desempaquetar en el cuartelillo de la Guardia Civil en Costa Teguise.