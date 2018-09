Fomento sigue dando largas al nuevo convenio de carreteras

El nuevo convenio bilateral de carreteras que el Estado tiene pendiente de cerrar con Canarias desde hace más de un año sigue sin tener fecha para su firma y no hay indicios de que pueda entrar en vigor a corto plazo. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se había comprometido antes del parón estival a que ayer, en el marco de la comisión mixta de seguimiento, quedaría fijada una «fecha firme» en el calendario para suscribir el nuevo acuerdo con carácter inmediato, pero finalmente no ha sido así.

«Estamos altamente preocupados», señaló el vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, al término de la reunión técnica con Fomento, «porque a las alturas de año que estamos, ya en septiembre, no tenemos todavía el nuevo convenio ni fecha para firmarlo, solo buenas palabras y buena voluntad por parte del Ministerio, pero nada concreto», añadió.

Rodríguez asegura que la única razón que le dio ayer el director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, para justificar el enésimo aplazamiento del convenio es que el nuevo Gobierno del PSOE «acaba de llegar» y necesita algo más de tiempo para ponerse al día con todos los asuntos pendientes. «Esa es la única justificación que nos dan para el retraso, que llevan poco», señala Rodríguez, «pero en el caso de Canarias está todo avanzado, toda la documentación esta lista, el trabajo está hecho, solo hay que poner fecha y firmarlo», añadió.

El consejero de Obras Públicas asegura que Fomento no ha mostrado reserva alguna al plan de obras que Canarias ha puesto sobre la mesa, ni a ningún otro aspecto del convenio relacionado con la financiación ni con los plazos de los proyectos previstos. «Si tienen alguna objeción, desde luego no nos la han planteado», afirma, «y si existe alguna, sería bueno que nos lo dijeran, porque si hubiera que corregir algo, lo primero es que nos lo requieran, pero no nos han planteado nada, más allá de que acaban de llegar», recalcó.

Algo parecido sucede con el acuerdo para ejecutar las cuatro sentencias del Tribunal Supremo que obligan al Estado a abonar a Canarias las cantidades que recortó al convenio de carreteras de 2006 durante la crisis, que pese a tener marco jurídico en la ley de Presupuestos Generales de 2018 -en una disposición adicional se establece la posibilidad de que el Estado pague la deuda a través de un convenio plurianual- sigue sin plasmarse. «Le hemos recordado a Fomento que nosotros estamos dispuestos a firmar un acuerdo extrajudicial, pero que el tiempo pasa y todavía no tenemos una propuesta firme de ese convenio plurianual que nos permita ejecutar la sentencia», expuso Rodríguez.

Ante la falta de concreción del Ministerio, el consejero canario exigió a Fomento que ponga fecha cuánto antes a las firmas pendientes, tanto del nuevo convenio de carreteras como del acuerdo para que el Estado abone las cantidades pendientes. «Son dos instrumentos fundamentales que suponen para este año 307 millones y en su conjunto más de 2.000 millones, y que a día de hoy no tienen fecha», señaló, «y son inversiones muy importantes para Canarias, que dan respuesta a las necesidades de cada isla y que suponen muchos puestos de trabajos relacionados con la obra pública», añadió el vicepresidente y consejero de Obras Públicas.