El censo electoral se acuerda de Yéremi Vargas

Este jueves Ithaysa Suárez se llevó un duro golpe del que aún no se ha podido recuperar. Su madre le avisó para que que había llegado «una carta a nombre del niño». Fue sobre la marcha y cuando llegó, vio que la correspondencia se trataba de la carta del censo electoral del desaparecido Yéremi Vargas.

«Entiendo que es algo que se hace porque el sistema funciona de esta manera, pero no dejó de ser un palo muy duro para todos nosotros», comentó ayer angustiada la madre de Yéremi. «Nos da una impotencia y rabia terrible ya que parece que no ha pasado el tiempo desde que lo vimos por última vez», reflejó Ithaysa Suárez. Su hijo, que el 18 de julio cumpliría los 20 años de edad, afrontaría este mes sus primeras votaciones «y parece mentira, porque nosotros lo seguimos recordando como un niño de siete años. Es la primera vez que nos llega esta carta del censo electoral y reconozco que me quedé muerta, pero al estar desaparecido entienden que la tienen que mandar como si estuviera vivo».

Ithaysa colgó la imagen en su perfil de Facebook con este mensaje: «Llegar a casa de mi madre y ver que dejan esto en el buzón hizo que ayer me viniera abajo. Me siento tan impotente... ver que llegan sus cosas como si estuviera aquí y no puede ser. Porque un maldito todo arruinó, le quitó todos sus derechos y ahora el que tiene derecho es el que le robó la vida. Que injusto todo. No veo salida». De inmediato, Ithaysa recibió numerosas muestras de cariño entre las cuales destacaron dos: Diana López Pinel, madre de la fallecida Diana Quer e Isabel Morilla, madre de Caroline del Valle. La primera de ellas se solidarizó con Ithaysa escribiéndole «a mi me pasa igual», a lo que la grancanaria le respondió diciéndole que le daba «pena, impotencia y tantas cosas», hechos como este. Por su parte, Isabel Movilla también reflejó que le sucedió algo similar: «A mí me pasó lo mismo, me llegó la primera tarjeta electoral su primera vez, la primera vez que votaría», dijo la progenitora de la niña desaparecida el 14 de marzo de 2015 en las inmediaciones de una discoteca de la Zona Hermética de Sabadell cuando solo tenía 14 años.

«Es como si estuviera aún aquí y está presente en todo, no podemos pasar página. Es un sin vivir y cada vez nos sentimos peor», expresó la madre de Yéremi. «Lo seguimos imaginando como si fuese mi niño de siete años y no ha pasado el tiempo, no lo imaginamos siendo un hombre yendo a votar y me chocó bastante pero no soy la única. Hay más padres que viven lo mismo...», reflexionó.

La familia sigue viviendo con el recuerdo diario del niño que ya se hizo mayor: «No tocamos nada de él y, sin ir más lejos, el otro día mi hijo cogió su moto y nos quedamos sin habla, no podíamos soportar escuchar solo el ruido del motor y le compramos otra. Es muy duro», contó Ithaysa Suárez.