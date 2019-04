Asfixiados por la tardanza en el pago de los desplazamientos

Asimismo, el presidente del Club Molina Sport de hockey en línea, Alejandro Molina, ahonda en que «acabamos de terminar la liga regular con el primer equipo y todavía no hemos recibido la subvención de desplazamientos aéreos. Está bien, pero llega tarde y tocas fondo».

«El único pero que podemos poner es que no encontramos aún la fórmula de las subvenciones para los desplazamientos, tanto para los equipos de élite como de base, ya que el tiempo para pagar es muy tarde, nos pegamos casi un año para cobrar y eso en nuestras economías es insufrible e inaguantable», dice.

Sus plegarias tuvieron efecto en las pasada elecciones generales en 2016 y la ayuda del Estado pasó de 45 a 150 euros por billete, pero la alegría se topó con la realidad cuando no se cumplían unos plazos para el cobro que tambalean los presupuestos. Es la principal preocupación de un sector que también reclama una ley de mecenazgo en el tramo del IRPF de Canarias -incentivos fiscales en cuanto a la promoción-, la mejora de las infraestructuras, el uso de los centros escolares en horario vespertino, una mayor visibilidad y un firme apoyo al deporte femenino, potenciar el trabajo en las categorías de formación y dejar de ser considerados minoritarios.

Conocer las propuestas de los partidos políticos en materia deportiva

Los representantes de cuatro de los clubes con más historia y éxitos en Canarias admiten que desconocen «el programa deportivo» de Podemos, Ciudadanos y Vox. «Conozco el del PSOE, el del PP, el de Nueva Canarias y el de Coalición Canaria, partidos que creen firmemente en el deporte no solo como vínculo social sino también como promoción. No me escondo nunca y espero que el partido socialista esté en las instituciones porque eso nos vendrá muy bien», dice Manuel Campos.