Todo lo que debe saber de cara a las próximas elecciones

2023 es un año electoral. Los partidos políticos ya están manos a la obra con sus campañas de cara a las próximas elecciones, y siempre es bueno conocer las claves de todo lo que enmarcan los comicios.

¿Cuándo se celebran las elecciones canarias?

Las elecciones municipales y autonómicas se celebrarán el próximo domingo 28 de mayo. Según recoge la ley, «las elecciones tendrán lugar el cuarto domingo de año que corresponda». Las pasadas elecciones se celebraron el domingo 26 de mayo de 2019.

¿Quién tiene derecho a votar y a ser votado?

Las personas con nacionalidad española residentes en el país pueden votar y ser votados a partir de los 18 años, siempre y cuando estén inscritos en el censo electoral, y que tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea.

Sin embargo, los españoles que residen en el extranjero de forma permanente no pueden participar en las elecciones municipales por estar incluidos en otro tipo de censo (españoles residentes ausentes), aunque sí pueden votar en el resto de comicios.

Las personas extranjeras que no posean nacionalidad española pero sí sean de algún país de la Unión Europea tienen derecho a participar tanto en las elecciones al Parlamento Europeo como en las municipales y en locales.

Los ciudadanos extranjeros que no sean de ningún país de la Unión Europea y que no tengan firmado ningún acuerdo de participación con España no tienen derecho a votar ni a ser votado.

¿A quién se vota en las elecciones del 28M?

El próximo 28 de mayo, los canarios eligirán a los representantes de los 88 ayuntamientos del archipiélago, a los líderes de los siete cabildos y del Parlamento de Canarias.

¿Qué necesito para votar?

El día de las elecciones es necesario que todas las personas lleven el DNI o el pasaporte al centro donde va a votar.

¿Cómo sé dónde tengo que votar?

Semanas antes de que se celebren los comicios electorales, ya sean municipales, generales o locales, la Oficina del Censo Electoral envía por correo postal a todos los ciudadanos con derecho a voto una tarjeta censal. En este documento figuran la dirección del centro electoral en el que tienes que votar y los datos de la mesa en la que tienes que introducir los sobres con los votos.

¿Cuántas urnas hay en la mesa electoral?

El próximo domingo 28 de mayo, los canarios que decidan ejercer su derecho al voto encontrarán en la mesa electoral cuatro urnas.

¿Por qué habrán cuatro urnas? En estas elecciones habrá una urna para votar a los candidatos a la alcaldía, y a sus respectivos concejales, para los ayuntamientos de cada municipio. En otra urna se depositará un sobre para decidir quécandidato o candidato presidirá el cabildo de cada isla.

Y las dos urnas restantes serán para elegir a los diputados del Parlamento autonómico. Una para votar a la lista regional común para Canarias y otra para votar a nivel insular en la que cada isla vota a sus representantes.

¿De qué formas se puede votar?

Voto presencial: el ciudadano debe acudir personalmente con su identificación en el lugar que le corresponda para votar. Una vez allí, tendrá que introducir el sobre en la urna correspondiente.

Voto por correo: en este caso, cada persona, de forma individual, puede solicitarlo desde cualquier oficina de Correos. Pasados unos días, recibirá un paquete con los sobres y las papeletas que tendrá que rellenar y remitir por correo certificado.

¿Cuándo empiezan las campañas electorales?

La campaña electoral comenzará la medianoche del viernes 12 de mayo hasta la medianoche del sábado 27 de mayo. Son exactamente quince días antes de la fecha de los comicios.

El día anterior a las elecciones se conoce como jornada de reflexión y está concebido como un periodo para que los votantes decidan su voto sin recibir ningún tipo de influencia política. Esto está recogido en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG): «No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado».