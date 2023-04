¿Qué diferencia hay entre un voto en blanco y uno nulo?

El próximo domingo 28 de mayo Canarias celebra las elecciones locales (ayuntamientos y cabildos) y autonómicas y, de cara a este momento, surgen dudas y preguntas que convienen resolver antes de votar.

¿Cuáles son los votos válidos?

Son aquellos que cuentan en el cómputo final de las mesas electorales. Entran aquí el voto afirmativo y el voto en blanco.

Voto afirmativo

El voto afirmativo en unas elecciones democráticas es aquel que manifiesta la voluntad del votante a favor de una determinada lista, partido político o candidato.

Voto en blanco

El voto en blanco consiste en meter un sobre vacío en la urna, o introducir un papel de cualquier color sin letras ni imágenes.

¿A quién beneficia? Según la Ley D'Hont, que es el sistema de distribución de escaños según los votos obtenidos por parte de una agrupación, ese voto va a parar al recuento de los partidos mayoritarios.

¿Qué diferencia hay con el voto nulo?

En España se considera voto nulo a aquel sobre que entra en la urna con una papeleta que no se correponde a las oficiales, está tachada, tiene dibujos o está rota. También se considera nulo si entra la papeleta sin sobre o si en su interior hay tarjetas electorales de varios partidos políticos.

¿Puede considerarse válido?

Existe un caso en el que un voto nulo podría contarse como válido: cuando en el interior de un sobre se introducen todas las papeletas de una misma agrupación, ya que se considera un descuido del votante.

Abstención

La abstención se produce cuando una persona no ejerce su derecho al sufragio. Es decir, no va a votar el día de las elecciones. En este caso, el voto no cuenta, ni se registra en el recuento final.

En España es legal no votar, pero hay países en los que sí está penado.