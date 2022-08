Así fue la declaración de Conrado Domínguez ante el fiscal

CANARIAS7 ofrece un extracto de los momentos más destacados de la comparecencia del director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, ante el fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas. El primero de ellos está siendo investigado por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En esta comparecencia, Domínguez admitió que no pidió información de ningún tipo sobre la empresa RR7 antes de adjudicar por la vía de emergencia cuatro millones de euros para la compra de unas mascarillas 3M que nunca llegaron a los hospitales de las islas, a pesar de que se abonó el total del contrato por anticipado desde las arcas públicas.

«Nunca hablé con Rayco»

- Javier Ródenas: ¿Tuvo contacto telefónico directamente y con Rayco el administrador único de RR7?

Conrado Domínguez: Con Rayco nunca he hablado y con Samuel Machín sí me llamó, entiendo que Oswaldo le daría mi teléfono en relación con la oferta que habían presentado y analizar el modelo de mascarillas.

- ¿Puede concretar la fecha?

Abril/mayo de 2020.

-¿Usted negoció los términos concretos con estas personas?

No negocié nada, me mandaron una oferta de un modelo de mascarilla a un precio y unas condiciones. No negocié con ellos si más, menos, arriba o abajo.

- ¿La oferta en qué consistía?

El suministro de un modelo de mascarillas 3M 1960 N95 a cuatro euros y con un pago anticipado de 100%, que es como se ve posteriormente.

- Es decir, que en base a una llamada que le hace Oswaldo Lastras a usted, le pone en contacto con Samuel Machín que es amigo suyo... y con ese contacto surge la proposición de la oferta. ¿Esa oferta se la hace el dueño de RR7 o Samuel Machín?

A mí me presentan la oferta en nombre de la empresa.

- ¿Usted nunca habló con Rayco?

No.

- Y no es cierto que se hizo una llamada a tres entre usted, Rayco...

No soy consciente de haber estado ni realizado en esa llamada, en absoluto.

«Yo no tenía capacidad para que se realizara ese contrato»

- ¿Pero usted le dio la orden al SCS, el texto de RR7, cuatro millones de euros, mascarilla N95 modelo 1860 de la marca 3M?

Yo les mandé la factura proforma y los datos identificativos de la empresa y lo que sí les dije por conversación telefónica fue la evaluación que había hecho, tanto el jefe de servicio de prevención de riesgos como la de medicina preventiva que me decían que eran mascarillas duales con las que se podía hacer todo lo que permitía la FFP3. Pero ya le digo que tengo las doce empresas que...

- Si es que me parece muy bien las doce empresas, pero le pregunto por esta que es la que interesa. ¿Entonces no es cierto lo que dice Ana María, que la orden viene de un miembro del comité y le identifica a usted? Que el 24 mayo de 2020 ella no tenía ni idea, no sabía nada de la negociación ni quien era Samuel Machín, Osvaldo Lastras ni Rayco Rubén González. Manifiesta que recibió un mensaje donde se le dice que se adjudique un contrato a un precio de cuatro millones de euros a la mercantil RR7 United SL. ¿Es o no así?

Yo le remitía a la dirección general de Recursos Económicos las ofertas que recibía y ellos tramitaban o no en base a si conseguían por otro lado o veían la necesidad de ello. Yo no tenía capacidad para que se realizara ese contrato. Ella también tenía superiores jerárquicos. Otra cosa es que se fiaran más o menos.

- ¿El mensaje lo envió sí o no?

Sí.

- ¿La finalidad de ese mensaje era que se contratara a esa empresa?

Que lo valoren.

- ¿Lo puso en el mensaje? ¿Que lo valoraran?

Pues no lo recuerdo.

- Pues yo sí y está escrito por usted y por la Audiencia de Cuentas de Canarias y textualmente dice que se formalice el pedido.

No tengo yo conciencia de haber dicho que se haga sí o sí, porque, además, eso no dependía de mí.

- Sí, pero ya son dos veces en las que usted no tiene conciencia. No tiene conciencia de la llamada a tres de WhatsApp ni de que el en mensaje de texto que sí reconoce que envió, dijera el 24 de mayo de contratar ese material.

Es evidente que se lo mandé y que la finalidad, lógicamente, era acceder a ese material.

¿Contratando a RR7?

Si no había otra alternativa...

«Pues no le pregunté» a RR7 de dónde venía el material

- Usted está considerado un buen gestor y ha tenido cargos importantes. ¿Qué vio en Samuel Machín para depositar su confianza y desembolsar cuatro millones de euros a la empresa RR7 de la que dice ser su representante?

Estábamos en una situación de crisis y teníamos que tomar decisiones. En este caso, Samuel Machín nos dio la posibilidad de acceder a un tipo de mascarillas, dijeron que tenían contacto con un colaborador de 3M que disponía de este material y podían destinar una parte al SCS. Incluso hubo que hacer un papel diciendo que el destino final eran los hospitales de Canarias. En una conversación que tuve con el director de 3M de Estados Unidos, que resultó ser cuñado de un amigo mío, nos dijo que la producción de esa marca se iba a quedar en ese país y que la única forma de conseguir el producto era a través de pedidos a Oriente Medio o África.

- Entonces usted ya tenía la percepción de que ese producto era muy difícil de conseguir.

Sí, es lo que él me transmite y solo por medio de gente que había comprado grandes cantidades.

- Por lo que no le viene de nueva cuando alguien llega diciendo que tiene ese producto. Tiene que desconfiar, ¿no? ¿Viene una persona representante de una empresa de coches y usted confía en él? ¿Qué le dijo, cuál fue la palabra mágica?

No, la palabra mágica no. Ellos tenían un colaborador y podían suministrar el modelo de mascarillas.

- ¿Y no les preguntó quién era ese colaborador?

No, en ese momento no lo vi pertinente.

- Vamos a ver... Si usted sabe que es un producto muy difícil de conseguir, viene una persona que es su amigo del balonmano que le pone en contacto con Samuel Machín, totalmente ajeno al mercado sanitario y que le dice que tiene un colaborador que le va a hacer llegar un material que es complicado, ¿y no le pregunta quién es?

Pues no le pregunté, me dijo que tenía unas partidas creo que en África y que podían traerlas. No le pregunté cómo se llamaba.

- ¿Ni qué país de África era? ¿Ni el lote?

El país no y el lote nunca se pregunta.

- Usted sabe que 3M tiene una línea antifraude y funciona de manera sencilla. La Administración le da el número del producto que le van a suministrar y le responden si son o no legales.

Nosotros en ningún caso vemos los lotes en las ofertas.

«Alguna de las decisiones las habría hecho diferentes»

- ¿Ahora visto con perspectiva que no preguntar nada es demasiada confianza para depositar cuatro millones de euros diciendo a Ana María «hacer pedido mascarillas FFP3»?

Visto en perspectiva, desde luego, como dije hasta la decisión de estar en el comité me la replanteo. Puesto así en perspectiva, seguramente alguna de las decisiones que se tomaron seguramente las habría hecho diferentes, pero en aquellas circunstancias, lo prioritario era conseguir el material.

- Comprenderá que, si lo importante es conseguir el material, hay que dar dinero a aquellas personas que estén en disposición de hacerlo.

Si hubiera tenido dudas...

- ¿Pero cómo va a tener dudas si no preguntó nada? No quiso indagar más y había muchas alertas para activar... Entiendo que de un experto se exige algo más y un experto pregunta los datos claves. La justificación que da usted es que en 10 semanas el stock de FFP3 sería 0.

No lo digo yo, lo dice Recursos Económicos. Me transmite Ana que hay una necesidad de cubrir unas mascarillas. El tiempo estaba estipulado en el periodo que establecía la ley, pero sí es verdad que no le pregunté dónde estaba físicamente el material y no les pedí el número de lote.

- Entiendo las circunstancias. Pero si les pide la tarjeta de identificación fiscal, le pudo pedir el objeto social, el distribuidor, el número de lote y cuándo iban a traer la mercancía.

Le pido el documento fiscal porque me lo dijo Ana. Yo solo tenía la factura, ficha técnica y evaluaciones de los técnicos.

«Dejaríamos un poco en inactivo el reintegro...»

- ¿Por qué entonces teniendo usted conocimiento de que el contrato estaba extinguido, realiza una modificación el 16 de julio de 2021?

En medio de ese periodo Ana me hace llegar que la empresa ha hecho otra propuesta de suministrarnos unas mascarillas de la marca Honeywell, que además iban a mandar una prueba, y existía la posibilidad de traer esas mascarillas en vez de devolver el dinero. Tengo un correo con esa comunicación y que, además, dejaríamos un poco en inactivo el reintegro a cambio de traer las mascarillas y así resolveríamos el problema. Todo ello sabiendo que el dinero estaba fuera de las arcas públicas.

- El problema, en ese caso, lo tendría RR7 que era el incumplidor, ¿no?

Pero el SCS también porque habíamos hecho un desembolso que recuperar y seguíamos necesitando las mascarillas. Estábamos en una ola importante con más casos que en todo el tiempo anterior y necesitábamos las mascarillas FFP3 como lo hacemos hoy.

- No las FFP2, sino las FFP3, ¿no?

Las mismas que permiten hacer todas las actividades.

- Pero usted sabe que, si un contrato está resuelto, está extinguido y los extinguidos no se pueden modificar porque no están en vigor, ¿no? Dice usted que parte de Ana María Pérez la posibilidad de modificar el contrato, no es una consideración que partía de usted, sino de ella. ¿En virtud de qué?

De la solicitud que hacen una vez que saben que están en periodo de reintegro. Ofrecen sustituir un material por otro y ahí está la resolución. Lo consultó no sé si con los servicios jurídicos o la secretaría general técnica, pero tendría que haber una resolución de la dirección. Me manifiesta que tenían la mercancía en Londres y yo le respondí que, en estas circunstancias, no podía pasas más de siete días y si no llegaban, el expediente de resolución seguiría adelante.

- Entonces sostiene que la resolución que dicta usted el 16 de julio de 2021 modificando el objeto del contrato, no parte de usted, sino de Ana María que le dio esa información del tipo de producto, que estaba en Londres, la posibilidad legal existente y que tenía que ser una resolución firmada por usted.

Cierto.

«No conozco el precio de las mascarillas FFP3»

- No le parecía suficiente motivo para una empresa, que ha incumplido en un periodo tan largo de tiempo de más de un año, trayendo unas mascarillas falsas, y que se vuelva a confiar en esa empresa modificando un contrato extinguido, dándole una nueva oportunidad con otras mascarillas que nunca llegaron... ¿No era suficiente motivo para el director del SCS haber rechazado esa nueva propuesta del contratista?

En ese momento lo que primaba era el interés general, tener esas mascarillas lo antes posible en Canarias y con la posibilidad de que esos cuatro millones no terminaran donde están ahora ni estar nosotros en procedimiento de apremio. Es lo que hablamos Ana y yo y por eso se dio un espacio tan corto de tiempo, no le dimos facilidades a la empresa.

- ¿No había tanta dificultad en conseguir ese tipo de mascarillas, no?

En julio de 2021 seguramente no, pero a nosotros suponía volver a tener que desembolsar dinero para conseguir mascarillas. No conozco el precio de las mascarillas FFP3, pero en cualquier caso, era un producto difícil de conseguir igual que ahora. Era oferta y demanda pura, no había precios de emergencia.

- En los fundamentos jurídicos de la resolución del cambio de mascarillas, en uno de los casos se ampara en un artículo que no estaba ya en vigor. ¿Con quién lo consultó?

Mínimo con el secretario general y con Ana María Pérez.

- Entonces no sabía que ese artículo 16 del Real Decreto estaba derogado desde el 8 de mayo de 2021...

No.

«Me sentí muy mal en lo personal y en lo profesional»

- ¿Cuándo tiene conocimiento de la importación de las mascarillas falsificadas, se sintió engañado?

¿Cuándo me dijo Ana María que eran falsas? Desde luego me sentí muy mal en lo personal y en lo profesional, lógicamente. Vinieron las mascarillas y parece ser que no eran originales, por lo que la sensación era de mejor desaparecer de mapa.

- ¿Y no valoró, como recomienda un dictamen del Consejo de Estado, ponerlo en conocimiento de la jurisdicción penal?

Ana María se encargó de habló de hablar con el servicio jurídico de la comunidad autónoma y creo que a principios de diciembre estaba en conversaciones con la viceconsejera del área a ver si aparte de la Agencia Tributaria, teníamos que ejercer otro tipo de acción porque tenían que ser ellos. Si no recuerdo mal, creo que nos trasladaron que teníamos que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

El fiscal: «RR7 ha tenido mucha suerte»

- RR7 ha tenido mucha suerte porque, visto el iter normativo de todo el procedimiento, ha tenido la gran fortuna de, sin preguntarle nada de qué era, quién era, cuánto era y cómo era, obtuvo un desembolso de cuatro millones de euros y encima luego le modifican un contrato dándole otra oportunidad por preceptos que no estaban en vigor. La verdad es que ha tenido mucha suerte y en la misma usted está completamente seguro que no hubo ningún tipo de vínculo de amistad que haya sido un factor decisivo de esa gran fortuna, no en sentido metafórico, sino real porque RR7 se ha desembolsado cuatro millones de euros que no se han recuperado. En esa gran suerte que tiene RR7 aparecen despejadas las incógnitas de amistad que hayan podido ser palanca de decisión o motor de adjudicación de ese contrato.

Absolutamente.