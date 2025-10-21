Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de Teodoro Sosa y Samuel Henríquez en Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana. C7

Primer revés de NC en su lucha contra los concejales que se dieron de baja del partido

San Bartolomé de Tirajana desoye a Román Rodríguez y mantiene el grupo al no darse de baja de la coalición electoral | La secretaría del Ayuntamiento indica que no hay transfuguismo

Dánae Pérez Perdomo
Gaumet Florido

Dánae Pérez Perdomo y Gaumet Florido

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 21 de octubre 2025, 13:13

Comenta

NC usó San Bartolomé de Tirajana como proyecto piloto en su lucha contra los concejales que se salieron de la formación y por ahora le sale mal. El Ayuntamiento desoye la petición que le formuló Román Rodríguez para que declarase no adscritos a los cinco concejales que dejaron el partido en mayo pasado y los mantiene con grupo propio y, por tanto, con derecho a portavoz, lo que deja a los canaristas, de facto, sin representación en el consistorio.

Según el informe del secretario general accidental, los ediles se dieron de baja de NC, pero no de la coalición electoral con la que concurrieron a las elecciones de 2023, NC-FACA, de la que tampoco han sigo expulsados. Así las cosas, y dado que esa decisión de los concejales no ha modificado la voluntad popular ni ha supuesto un cambio en la mayoría de gobierno, el secretario, en un dictamen de 24 páginas, concluye que la declaración de no adscritos sería una medida desproporcionada que lesionaría el derecho fundamental a la participación política de los concejales afectados.

Los concelajes en cuestión son Don Samuel Henríquez Quintana, Mercedes Díaz Melían, Vicente Herrera Abrante y Juan Lorenzo Campos Pineda, quienes solicitaron la baja de Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) el pasado 24 de abril. Peticiones que fueron aceptadas el 22 de mayo.

Henríquez, Díaz, Herrera y Campos fueron elegidos concejales por la coalición electoral Nueva Canarias Frente Amplio Canarista (NC-FAC) en las elecciones del 28 de mayo de 2023.

