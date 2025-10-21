NC «no comparte» el dictamen de San Bartolomé de Tirajana y sigue hablando de «transfuguismo» La organización nacionalista afea que no se le haya concedido un plazo para presentar alegaciones, como pidió

Nueva Canarias Bloque Canarista (NC-BC) «no comparte» el fallo del secretario del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que desoye la petición de Román Rodríguez de declarar no adscritos a los concelajes que abandonaron la formación el pasado mayo para apoyar el proyecto Municipalistas Primero Canarias (1ºCAN).

La organización presidida por Román Rodríguez aclara en una nota que efectuó la solicitud en cuestión el pasado julio y, posteriormente, en septiembre, pidió al Consistorio tirajanero una copia del expediente, junto a las alegaciones presentadas por los «concejales tránsfugas», para poder fomular las suyas propias en un plazo de 10 días.

Una petición que no fue «atendida por el Ayuntamiento», del que NC-BC asegura que «no ha obtenido respuesta alguna».

La formación asegura que tenía previsto, como una de las opciones, el fallo del informe del secretario de la corporación, que concluye que los concejales no pueden ser considerados no adscritos porque, aunque abandonaron NC-BC, permanecieron en la coalición electoral por la que concurrieron a las elecciones de 2023, Nueva Canarias Frente Amplio Canarista (NC-FACA).

También pone el foco en que el secretario acudió a un informe externo, emitido por el Sr. Fernando Ríos Rull, para ofrecer un dictamen.

Siendo así, y ante la previsión de que esta fuera la respuesta, desde NC-BC acordaron designar a Carmelo Ramírez como responsable del expediente e instar a la coalición NC-FACA a someter en consideración de los órganos competentes los casos de «transfuguismo» de los 23 cargos públicos de NC-BC para que «adopte las medidas que entienda oportunas».

Todo ello, «en cumplimiento de lo establecido en la adenda III, del Pacto Antitransfuguismo, según la cual: '[…] Se considerará tránsfuga asimismo la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso[…]'.