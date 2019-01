Clavijo: «Pedro Sánchez nos engañó y no volverá a hacerlo»

"Sánchez me engañó", ha reiterado en alusión al encuentro que tuvo el 25 de octubre con el presidente en el Palacio de la Moncloa, donde el jefe del Ejecutivo le aseguró que se había desbloqueado la llamada agenda canaria.

"No nos van a engañar más", ha enfatizado Clavijo este jueves en una nueva edición del Efe Foro Líderes, en el que ha sido muy crítico con Sánchez, a quien ha avisado de que CC quiere un acuerdo con el Gobierno , que abarque a otros grupos parlamentarios, que garantice el cumplimiento de esas exigencias.

Incumplimientos

"No nos basta solo con las buenas intenciones del Gobierno de Sánchez, necesitamos tener el apoyo de un número suficiente de diputados para que prosperen" o, en caso contrario, presentarán una enmienda a la totalidad el 8 de febrero a las cuentas públicas.

También en este tema ha sido muy duro Clavijo. "Firmamos y nos tragamos el sapo", ha dicho en alusión al convenio rubricado a finales de diciembre, pero ha subrayado que van a exigir la ejecución de la sentencia si el Gobierno no accede a las peticiones canarias.

Así las cosas, el presidente canario está seguro de que Sánchez es "perfectamente consciente" de esos incumplimientos y de que, por eso, "se esconde y no da la cara" y, desde entonces, no ha querido reunirse con él de nuevo, pese a haber viajado a las islas en más de una ocasión.

Negociación con Hacienda la próxima semana

"Son los extremos y no defienden el Estado como lo defendemos nosotros", ha apuntado, y ha argumentado que Vox "quiere suprimir las autonomías" y Podemos "ha sido asesor del Gobierno venezolano". Ambos están "en las antípodas" de lo que él defiende, algo que no ocurre ni con PP , ni con PSOE ni con Ciudadanos .

Preguntado por la irrupción de Vox en Andalucía y su posible extensión a otras comunidades, ha dejado claro que él no pactará nunca con el partido de Santiago Abascal , y tampoco con Podemos.

Premio al que peor se porta

Y, sin embargo, los PGE ofrecen una inversión per cápita en Cataluña que casi duplica a la de Canarias. "Cuando llega el momento de la verdad, castigas a los canarios en los presupuestos y premias a los catalanes", ha indicado, y no ha descartado que sea necesario aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña.

En este punto, ha arremetido contra la política del Gobierno hacia Cataluña , que "premia al que peor se porta" y al que "monta follón", ya que esa comunidad no cumple ni el objetivo de déficit, ni el de deuda ni el pago a proveedores, mientras que Canarias sí lo hace.

Ha descartado asimismo repetir coalición electoral para los comicios europeos del 26 de mayo con el PDeCAT . "Si está el PDeCAT en esa alianza, no vamos a estar", ha dejado claro respecto a los acuerdos que en otras elecciones de este tipo habían tenido con PNV y la antigua CiU .

Respecto a la situación en Venezuela, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que lidere el posicionamiento de la Unión Europa sobre "el reconocimiento o no" de Juan Guaidó como "presidente encargado" del país.

Clavijo no ha querido posicionarse sobre si, personalmente, está a favor o no de este reconocimiento y se ha decantado por ser "prudente" para "no contribuir al lío".

No obstante, ha recalcado que España tiene relaciones históricas con Venezuela y Canarias cuenta con una oficia del Gobierno autonómico en este país, "y esos lazos de unión" obligan al Gobierno de España a liderar una "posición única ante la UE" para que el conflicto no transcienda internacionalmente.

Durante el foro, Clavijo, que ha avanzado que visitará la próxima semana oficialmente Marruecos, por primera vez desde que es presidente, ha hablado también de la política migratoria europea, que adolece de "mucha miopía".

Según su criterio, el camino no es ni "una política de puertas abiertas" ni "el levantamiento de muros", sino cooperar en el desarrollo de los países emisores.