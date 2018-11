Clavijo anuncia acciones legales por anomalías de la Fiscalía General del Estado

Pero previamente, la Fiscalía del TSJC había remitido un borrador de informe a la Fiscalía General del Estado en el que, en contra del criterio de la Fiscalía provincial, no se aprecian delitos en la actuación de Clavijo.

"No descarto ninguna de las acciones legales para defenderme como ciudadano y para esclarecer las causas que han motivado tanto interés en dilatar esto en el tiempo, ocasionándome un perjuicio como ciudadano y como presidente del Gobierno", dijo Clavijo en una rueda de prensa convocada tras la decisión del TSJC de remitir el caso al Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna.

Criterio «hurtado»

Para Clavijo, es muy grave que la Fiscalía tuviera "una posición establecida" que le exculpaba y que haya sido "hurtada" a la Sala y a él, con el argumento de que iba a entrar en vigor el nuevo Estatuto, sin escuchar al TSJC, que es el competente para decidir sobre el asunto.

El presidente también se quejó de que la Sala haya decidido devolver el caso al juzgado de instrucción sin haberle escuchado, como pone de relieve el voto particular del presidente del TSJC, Antonio Doreste, quien proponía extender la "ultraactividad" del aforamiento hasta conocer la posición de la fiscalía sobre el fondo del caso.

Insistió el presidente en que no descarta nada en sus acciones legales, incluido recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, tanto contra la actuación de la Fiscalía como contra la decisión del TSJC de devolver el caso a La Laguna, porque "de manera consciente" se dieron instrucciones a la Fiscalía del TSJC "para que aparcase su posicionamiento", lo cual es "de una gravedad extrema", porque es la Sala la que decide si es competente o no, no el ministerio público.