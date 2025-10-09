Canarias ultima unos presupuestos «prudentes» y critica que Madrid le ha «barrido» 226 millones La consejera de Hacienda avanza que «estudiará» dos rebajas fiscales: la del IGIC en las residencias de estudiantes y los impuestos en la compra de la primera vivienda

La consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, afirmó este miércoles que su equipo está ultimando los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para presentar el borrador al Consejo de Gobierno en breve. Las cuentas, dijo Asián, son «prudentes» dada las dificultades para realizarlos sin contar con los presupuestos del Estado, y estarán «en tiempo y forma». Además, lamentó que Madrid le ha «barrido» a Canarias 226 millones de euros.

«Creo que no son nada despreciables las limitaciones a las que tenemos que enfrentarnos en la tarea presupuestaria. Pero hay una cosa bastante importante. Todavía estamos esperando de la ejecución presupuestaria inicial el Gobierno de España. A nosotros nos encantaría saber las partidas dentro del presupuesto real prorrogado que nos corresponden a Canarias para poder formular el presupuesto de 2026 con todo el rigor que merece la materia. ¿Pero qué ocurre? Que de lo inicialmente prorrogado, en transferencias de capital y corriente, existen 906 millones de los cuales nos han barrido ya dos partidas para Canarias por importe de 226 millones», respondió Asián a preguntas del diputado socialista Manuel Hernández Cerezo, que quería saber las líneas maestras de las cuentas canarias para el próximo año.

LAS FECHAS CLAVE Del 13 al 17 de octubre Se estima que el borrador sea aprobado en el Consejo de Gobierno la próxima semana.

31 de octubre Es el tiempo limite que tiene el Gobierno canario para llevar al Parlamento regional los presupuestos de 2026.

30 de octubre Es la previsión con la que trabaja Hacienda para que lleguen las cuentas a la cámara regional.

31 de diciembre Es la fecha límite para que el Parlamento los apruebe y entren en vigor el 1 de enero de 2026.

Según Hernández Cerezo, los dos presupuestos que ha aprobado el Gobierno canario en esta legislatura han sido «oportunidades perdidas», además de «lesivos para el interés general». Un «sonoro fracaso», resumió. Y se quejó de que se hablara de que el gasto social supondría el 70% del presupuesto porque es «una obviedad» dado que ese porcentaje «se ha consolidado» en los últimos años. «La pésima noticia sería que se bajara de ese porcentaje», añadió.

Asián también respondió a una pregunta similar del diputado popular Fernando Enseñat.

«Formulamos ya el tercer presupuesto de esta Legislatura y seguimos con ese ojo tapado, incluso más, porque actualmente no conocemos todas las magnitudes que tenemos que cumplir en la tarea presupuestaria y por ello vamos a hacer un presupuesto guiado por el principio de prudencia», dijo Asián. La consejera agregó que en las cuentas de 2026 el gasto social «va a seguir siendo protagonista» y que querían «garantizar las prestaciones sociales a los más vulnerables». También se incluirán «medidas que incentiven cambio en modelo económico».

La responsable de Hacienda añadió que una de sus preocupaciones es que el Gobierno de España «de facto» cambie el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las islas a través de la quita y el «injusto» sistema que se ha utilizado para la condonación de la deuda de las regiones que propone Madrid. «La mayor preocupación es el futuro del sistema de financiación de Canarias, que decimos '¡virgencita que nos quedemos como estamos!' frente a la metodología de la quita», afirmó.

Preguntada también en la comisión parlamentaria por posibles rebajas fiscales, y en concreto la propuesta de reducir el IGIC en las residencias de estudiantes y una bajada de la fiscalidad en la compra de la primera vivienda, Asián se mostró dispuesta a «estudiar» sendas propuestas de la diputada gomera Melody Mendoza (ASG) y el herreño diputado Raúl Acosta (AHI). La primera pretende que se elimine el IGIC y el segundo que al menos se suban los topes para acceder a las ayudas.

Mendoza recordó que, además, esa medida ya fue debatida en la Cámara en mayo de 2024 y fue respaldada «por todos los grupos».

Acosta, por su parte, le señaló a la consejera de Hacienda que los incentivos actuales están desfasados por los importes. Por un lado, porque se aplican a viviendas de menos de 150.000 euros, «y esas se fueron para no volver», dijo. Y por otro, porque el límite de renta son 24.000 euros y «difícilmente le darán una hipoteca para comprar una casa a quien cobra eso». De ahí que pida reducir sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y sobre el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).