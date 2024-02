Canarias exige rapidez a Madrid en cambiar las leyes para derivar menores

140 menores fueron alojados en un centro de adultos

El Gobierno de Canarias reconoce que ha dejado a menores en centros de mayores por falta de espacio. El presidente, Fernando Clavijo, señaló este martes en la sesión de control del Parlamento que la saturación de los recursos ha llevado al Ejecutivo a llevar menores migrantes no acompañados a dispositivos de adultos. Después de reiterar que los centros de las islas están desbordados, el presidente indicó que se pidió permiso a la Fiscalía para derivar a 140 jóvenes que habían llegado solos al campamento de Las Raíces (Tenerife). En contestación a una pregunta de la diputada del Grupo Popular Luz Reverón sobre la respuesta obtenida por parte del Gobierno de España al acuerdo de la derivación de menores no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas, Clavijo hizo hincapié en que «la solidaridad no ha funcionado»