«Mientras más atomizada se presente la izquierda, peor resultado obtendremos»

Elegida por las bases de Podemos por tercera vez para encabezar la lista al Parlamento en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, hace un balance muy positivo de la legislatura pese a las dificultades y confía en lograr un gran acuerdo de la izquierda canaria en una candidatura de unidad.

- El Pacto de las Flores acaba de aprobar sus cuartos Presupuestos. ¿Cuál es la clave para mantener la estabilidad en un Gobierno de cuatro fuerzas políticas?

- La clave es que el pacto fue basado en un proyecto político a cuatro años, en el que nos marcamos una estrategia a seguir, con los puntos en los que ya estábamos de acuerdo y en los temas que a lo mejor podían generar contradicciones, en los que podíamos tener diferentes posturas, pactamos los puntos de disenso. Creo que ser claros y transparentes desde el principio ha servido para trabajar bastante cómodas todas las partes. Y luego está que las cuatro personas que encabezamos los partidos que integran el pacto somos gente de escucha activa, bastante empáticos, y eso nos ha ayudo a sobrellevar los momentos difíciles de la legislatura, que han sido muchos.

- Los sondeos apuntan a que en mayo la suma de escaños permitirá reeditar el pacto cuatripartito, ¿Podemos quiere repetir la fórmula?

- Una de las cuestiones que está sobre la mesa como condición sine qua non en las reuniones que mantenemos con otras fuerzas políticas de izquierda para buscar la confluencia es que si hay posibilidad de reeditar el pacto de progreso tenemos que reeditarlo, porque entendemos que ha traído muchas cosas buenas para Canarias que se deben consolidar y seguir peleando por nuevas conquistas.

«Alberto Rodríguez ha sido invitado a sentarse en la mesa de confluencia, pero no ha querido»

- ¿Diría que haber aprobado la ley de Renta Canaria de Ciudadanía por unanimidad es el logro más importante de la legislatura?

-Iría aún más allá. Diría que una de las leyes más importantes de la historia de Canarias, porque es la ley que garantiza que nadie se quede atrás en esta tierra, que cualquier familia va a tener unos ingresos mínimos para atender gastos cotidianos, la cesta de la compra, el alquiler, una cuota de la hipoteca o los consumos de luz y agua, y eso es importantísimo. Somos una de las comunidades autónomas con mayor índice de pobreza severa, es verdad que hemos logrado bajar la pobreza generalizada, pero con la severa seguimos teniendo un problema importante y la renta de ciudadanía viene a atajar parte de este problema. Tenemos a más gente protegida en Canarias que nunca, en 2018 había 5.500 familias protegidas y ahora hay más de 40.000, hemos ampliado muchísimo el paraguas social, pero aun así, por el alto índice de vulnerabilidad de la población queremos seguir ampliando esa red de protección. Y la renta de ciudadanía nos va a permitir no solo ayudar a más perfiles a los que no llegábamos antes, sino que mejora las cuantías.

- Hablaba antes de la búsqueda de una candidatura de confluencia. ¿Hay sitio en Canarias para todas las fuerzas de izquierda que hay y las que han surgido?

- Creo que la ciudadanía de Canarias, sobre todo la que vota a la izquierda, está esperando que haya unidad. Un proyecto que aúne a toda la izquierda generaría mucha ilusión. Y por eso nos hemos sumado a la mesa de confluencia en la que llevamos trabajando desde marzo, con humildad y generosidad, porque siendo Podemos sin duda la fuerza hegemónica de la izquierda en Canarias tenemos todas el mismo peso, la misma palabra y el mismo voto, porque queremos que esto salga adelante.

«La renta de ciudadanía es uno de los avances más importantes de la historia de Canarias»

- ¿Cómo valora entonces la decisión «irrevocable» de Alberto Rodríguez (exsecretario de Organización de Podemos y exdiputado en el Congreso) de encabezar su propia candidatura como líder de la nueva plataforma Proyecto Drago?

- Bueno, para nosotras lo único irrevocable es la voluntad de llegar a un acuerdo en la mesa de confluencia, a la que Alberto Rodríguez no se ha querido sumar pese a haber sido invitado en varias ocasiones, alegando que su proyecto acaba de nacer y está en fase de construcción. Por eso nos ha sorprendido su anuncio unilateral. Para Podemos la prioridad es seguir mejorando la vida de los canarios y para eso hay que estar en el gobierno. Entendemos que las cosas hay que hablarlas porque si no, no va a salir adelante la unidad de la izquierda. Cuanto más atomizada vaya la izquierda a las urnas peor resultado vamos a obtener, porque la gente tendrá que elegir y probablemente nos acabemos haciendo daño.

- La otra nueva plataforma de izquierda, Reunir, encabezada por la activista y también exintegrante de Podemos Emma Colao, ¿ha sido invitada a esa mesa de confluencia?

- Reunir no ha sido invitada porque entendemos que los valores con los que parte esa plataforma, creada por personas que se han transfugado de una de las organizaciones que están en la mesa, no coinciden con los nuestros. Nosotras creemos en una política basada en no generar desafección y esas personas han demostrado que usan la política por interés personal y eso deja ver quién es quién.

- En esa mesa de confluencia se sientan Podemos, Izquierda Unida, Sí se Puede, Más Canarias y Los Verdes-Equo. Tal como van las conversaciones, ¿ve factible una lista unitaria para mayo?

-Veo mucho respeto entre todaslas fuerzas que nos sentamos en la mesa, porque tenemos muchas ganas de que salga adelante. Luego siempre dentro de las confluencias cada formación tiene su ideario y habrá que pactar los acuerdos y los disensos, como hemos hecho en el Gobierno. Si logramos salvar esos obstáculos, la confluencia será una realidad.

- La ley de garantía de la libertad sexual, conocida como la de solo sí es sí, ha resultado tener en algunos casos efectos contrarios a los buscados, reduciendo la condena a violadores. ¿Cómo se soluciona esto?

-El tiempo da la razón a nuestros argumentos. No es porque sea una mala ley, sino porque como hemos visto esta última semana de manera palpable con el Tribunal Constitucional, hay quien intenta hacer política con la toga puesta. Y no es casualidad que con la ley de solo sí es sí los casos de reducción de condena vengan casi todos de jueces conservadores. Hay que hacer mucha pedagogía y buscar la fórmula para que no quede ese resquicio de posibilidad de que las mujeres queden desprotegidas porque algunos quieran hacer política desde un puesto en la judicatura. Y me consta que el Ministerio de Igualdad está buscando la fórmula para que así sea.