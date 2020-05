Ángel Víctor Torres: La crisis «será más dura» en Canarias

El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, auguró que la crisis económica y social provocada por el coronavirus «será más dura, si cabe», en las Islas que en el resto de España porque «somos una potencia mundial en una actividad, el turismo, golpeada como ninguna otra por la pandemia». Y también «nuestra recuperación será más lenta, pero llegará», destacó en el discurso por el Día de Canarias de 2020.

Desde un teatro vacío, Torres se dirigió este sábado a «una Canarias llena: de valentía, esfuerzo, compromiso y esperanza». A un archipiélago sacudido como el resto del planeta y puesto a prueba «colectiva e individualmente. En apenas ochenta días el mundo es otro. Otros son los desafíos. Otras las prioridades. Otras las urgencias. Otros los retos que, como sociedad, debemos marcarnos», señaló.

El presidente inició su discurso trasladando «el afecto, la empatía y el calor» de todos los canarios a las familias más golpeadas por la pandemia, las que han perdido a un ser querido o temen por la vida de familiares y amigos. «No están solos», remarcó.

Torres agradeció el «esfuerzo titánico de miles de profesionales» y su «compromiso ilimitado» para amortiguar los primeros golpes de la pandemia y pidió seguir valorando «el coraje, la capacidad y la entrega de quienes nos atienden en la primera línea» cuando pasen los peores momentos. También dio las gracias a los dos millones de canarios «que han atendido con generosidad, disciplina y ejemplaridad las restricciones que inevitablemente conlleva un estado de alarma». Precisamente en reconocimiento de que «entre todos hemos gestionado una situación que ha desbordado a los gobiernos más fuertes del planeta», el Gobierno regional otorgó anoche un único Premio Canarias, «ese que pretende reconocer a todos los canarios su esfuerzo, ese que queremos otorgar a la ciudadanía al completo.

«Somos un pueblo fuerte, maduro y responsable» que ha cruzado estos meses «la peor tormenta que jamás hayamos atravesado» y que ha plantado cara a «la mayor crisis que hemos sufrido en décadas como pueblo, como sociedad, como grupo humano». No es la primera vez que Canarias se ve obligada a nadar contra corriente, ni se ve rodeada «por un océano de problemas. Nuestra Historia es la crónica de un pueblo que aprendió a sobreponerse, a luchar, a plantar cara, a no bajar los brazos, a no rendirse jamás», remarcó.

Al igual que «nuestros abuelos o bisabuelos no se rindieron, tampoco nosotros vamos a rendirnos». De hecho, «vamos a sobreponernos y a seguir avanzando», señaló ante «un camino lleno de curvas» convencido de que «sabremos convivir inteligentemente con el virus».

Canarias saldrá de esta crisis «sumando fuerzas», aunque «tan cierto como que lo conseguiremos es que nos esperan meses difíciles».

«Seamos conscientes de que la peor crisis de nuestras vidas está tocando a nuestra puerta», indicó, declarándose partidario de dimensionar «con realismo las dificultades que vamos a soportar».

El presidente reclamó también la solidaridad de Europa para atajar la crisis abierta por una pandemia que «ha sacudido al mundo, sin detenerse en fronteras o territorios». Europa, dijo, debe entender «que nuestra región, a 1.200 kilómetros del continente, merece un especial esfuerzo del que será partícipe el conjunto del país». Al respecto aseguró que «no estamos solos. No van a dejarnos solos».

Torres mantuvo que en el Ejecutivo regional «trabajamos de sol a sol para activar planes, medidas y acciones que den respuesta a quienes peor van a pasarlo individual, familiar o laboralmente».

«Con perseverancia, responsabilidad y unidad, Canarias saldrá adelante», proclamó.