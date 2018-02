7 claves para regenerar Canarias

1. La sociedad de las paradojas. «La Canarias de hoy es una sociedad de las paradojas: el periodo de autonomía más largo de nuestra historia coincide con el de mayor dependencia económica; se dispone de la mayor renta per cápita y a la vez de la mayor desigualdad social; alcanzamos los niveles de formación más altos y también la fuga de cerebros que descapitaliza nuestra sociedad; después de 24 años de gobiernos nacionalistas resurge el neoinsularismo que nos enfrenta; con datos históricos de desarrollo del sector turístico padecemos tasas de paro y exclusión social por encima del 20%; existen herramientas fiscales y de capitalización poderosas pero el tejido empresarial está insuficientemente desarrollado».

2. Falta vertebración. «Canarias es hoy una sociedad desvertebrada. Ha crecido la desigualdad social, nos alejamos de las comunidades ricas y sostenibles del norte de España, entre otros factores por un abandono injusto del Gobierno central, y por los graves errores de gestión de los gobiernos canarios que no han sido capaces, sobre todo en la última década, de transformar nuestro modelo económico y social».

3. Insularismos. «No hay propuestas que nos identifiquen desde la Isleta a Famara o desde Maspalomas a La Restinga. No solo están prevaleciendo los planteamientos insulares, sino que desde poderes autonómicos se gobierna para consolidar hegemonías de unas islas frente a otras».

4. Hartos del desequilibrio. «Este desequilibrio se vive con mayor fuerza en Gran Canaria donde CC es residual o no existe, y donde el modelo de desarrollo de las mayorías de ayuntamientos y Cabildo contradice las políticas conservadores de los últimos años. Comprobamos un hartazgo en Gran Canaria, -y en la mayoría progresista de nuestra población-, del control de ATI sobre el gobierno canario y la administración autonómica, con desequilibrios inaceptables de inversiones y políticas públicas en sanidad, educación o dependencia».

5. Pobreza crónica. «Nos duele que se cronifique o herede la pobreza. Hay factores sociales que la favorecen además del desempleo, como son los niveles de formación, la estructura familiar, las enfermedades crónicas o la ausencia de ingresos en la vejez por falta de pensiones no contributivas justas. Las políticas institucionales remedian las urgencias pero no previenen o modifican las causas profundas. Como sociedad no hemos sabido o no se ha querido, avanzar más deprisa. Y corremos el riesgo de asumir y acostumbrarnos a la desigualdad».

6. Abandono estatal. «El abandono y el maltrato que Canarias está recibiendo en los últimos ocho años es indignante y bastaría para hacernos nacionalistas a todos quienes comprobamos esta marginación. La crisis ha servido de excusa para atrasar soluciones urgentes en infraestructuras, la muestra de la carretera de La Aldea bastaría para colmar la paciencia de toda la isla. La financiación ordinaria ha asfixiado los servicios públicos esenciales como la sanidad pública o la educación».

7. Fortalezas. «Destaco dos fortalezas que nos pueden permitir avanzar hacia la necesaria diversificación productiva. Por un lado nos encontramos con una economía más capitalizada, entre otros factores por los recursos de la Reserva de Inversiones y del conjunto de incentivos que el REF pone a disposición. Y por otro lado, el enorme capital humano que hemos creado en los últimos 20 años que es la base para la iniciativa individual, la innovación tecnológica y la generación de pequeñas y medianas empresas: el suelo imprescindible donde debe asentarse la nueva economía».