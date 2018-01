«Mi trabajo es dejarme la piel en todos mis papeles y eso intento»

«En esta ocasión es mucho más, es un personaje doble, el de narrador, que sí puede ser mas neutro, y el personaje de Iván joven, que requiere más interpretación. El reto es enorme... Estar en el escenario con la Orquesta Filarmónica de Novosibirsk y el grandioso coro... va a ser muy emocionante», explicó Coronado en respuesta a un cuestionario enviado por correo electrónico.

El actor ya ha estado trabajando «con el director de orquesta, César Álvarez, y con el director de escena, José Carlos Plaza». Con éste último «los ensayos son diarios», añadió. Y una vez se encuentre con la orquesta continuó Coronado, «seré un instrumento más a las órdenes de César, claro». Coronado, que recientemente sufrió un infarto, explica que ahora se cuida más, pero su agenda de trabajo sigue siendo abrumadora. «El trabajo es salud. Soy muy afortunado tengo una profesión que me da la vida. Aunque yo siempre me he cuidado, sigo yendo al gimnasio cada día, cuido la alimentación... y las revisiones pertinentes». Iván el Terrible se estrena en el Festival de Música de Canarias, en Fuerteventura, en concreto. Y después se repite en Gran Canaria y Tenerife antes de saltar hacia la Península, donde se podrá ver en Santander, Logroño, Bilbao y Murcia. Curiosamente, salvo la función en el País Vasco, todas son bastante más baratas que las del Festival de Música. El actor también habló con CANARIAS7 sobre su trabajo. Coronado es uno de los rostros más conocidos y carismáticos del cine español, pero también de la televisión y el teatro. «Siempre he trabajado en la televisión y siempre me ha parecido maravilloso poder llegar a tanta gente, es un medio donde estoy muy cómodo, por fortuna lo he podido compaginar con el cine y con el teatro», asegura el actor.

