«Dar vida a la princesa Diana ha sido un desafío enorme»

Elizabeth Debicki asume el papel de la princesa Diana en la quinta temporada de 'The Crown', recibiendo críticas muy favorables por su interpretación. Debicki ha aparecido en una variedad de películas como 'Tenet', 'El gran Gastby', o la segunda entrega de 'Guardianes de la galaxia'. Todos los ojos cayeron sobre esta actriz australiana desde que se anunció que reemplazaría a Emma Corrin como la princesa Diana en las próximas dos temporadas de 'The Crown'. Y ahora, con el estreno de la nueva temporada, se ha despertado la Debickimania.

-¿Le ha provocado nerviosismo interpretar a Lady Di?

-Sí, definitivamente. Todos estábamos nerviosos. Desde el principio la serie se ha convertido para mí en una enorme responsabilidad, pero he contado con el apoyo de la producción, que está formada por un grupo de personas que entienden la presión a la que nos vemos sometidos los actores por interpretar estos personajes. Yo he querido representar a Diana de la mejor forma posible. Es un desafío enorme que quería hacer bien. Como actriz ha sido un proceso muy interesante, aunque me tomó algún tiempo entender que el personaje se compone de mi interpretación de la interpretación que Peter Morgan hace de esta persona.

-¿Cuesta enfrentar la presión del público?

-Todos aquellos que siguen la serie con tanto apego lo hacen manteniendo sus recuerdos y con un sentido de propiedad sobre los personajes. Yo, como actriz, siento que soy responsable del personaje no solo porque se lo debo al público, sino también a las personas que los interpretaron antes. La familia real británica permanece en la memoria colectiva, son parte de la historia y uno debe dejar espacio para eso. Es el conjunto de todas esas cosas lo que me ha ayudado a crear el personaje. Ha sido un proceso hermoso, pero también un desafío enorme.

-¿Es capaz de poner distancia con el personaje?

-No en estos momentos porque estamos todavía filmando. Todavía estoy caminando a través de ella. Me siento bajo la ola del personaje y sigo nadando con ella. Si me haces esa pregunta en seis meses, tal vez la contesto de una forma diferente.

P: -Ha dicho que ha creado un gran vínculo con los niños que interpretan a sus hijos en la ficción.

-Sí, amo a mis hijos de la serie. Recuerdo la primera vez que estuvimos todos juntos en el rodaje y fui al monitor, vi a Dominic West mirando a su hijo, porque el actor que hace de Guillermo es su verdadero hijo en su primer trabajo como actor. Me pareció una hermosa situación que me ayudó a desprenderme de la presión del personaje. Creo que somos increíblemente afortunados con el casting de los chicos que interpretan a Guillermo y Harry porque son nuevos en la actuación, muy frescos y muy inteligentes, generosos y amables. Soy mucho más feliz cuando ellos están alrededor, y creo también que son una parte muy importante de esta historia.

-¿Cómo se metió en la piel de Diana?

-He invertido mucho tiempo en profundizar en su lenguaje corporal. Una de las cosas que más me atraía de interpretar este papel, era tener acceso a sus archivos, a todos esos pequeños fragmentos de imágenes que nunca llegaron a las noticias, sin voz en off y sin una agenda. Solo imágenes en bruto de personas y, a menudo, estos pequeños momentos me informan de su lenguaje físico. Gran parte de la interpretación de estos personajes es un desafío técnico para los actores.

-¿A través del vestuario de Diana de Gales se puede dar voz al personaje?

-Hemos hablado largo y tendido sobre ese tema para encontrar su voz a través de su moda. Hay una conversación realmente profunda y fundamentalmente psicológica sobre acceder a estas personas para encontrar quiénes son cuando las puertas están cerradas. Encontrar la silueta de Diana no estaba muy claro, pero lo que hizo que la princesa Diana fuera tan interesante e icónica con sus elecciones de moda es que trajo lo privado al público, algo que no era propio de la realeza. Su talento para mostrarse ante el público como era en privado era fascinante para la gente por lo que tenia de transgresor. Diana buscaba cautivar al público mientras mostraba en su vestuario la narración de su propia historia. Esa parte de ella fue muy satisfactoria de interpretar.

-¿Vemos a la Diana real en la serie?

-Imaginamos quién era Diana cuando las puertas se cerraban y no estaba ante la cámara. Nosotros hemos tratando de encontrar una versión cruda para el público accediendo a esa esfera privada.