¿Cuánto se parece la serie 'The last of us' al videojuego original? La adaptación del popular título es una de las más fieles que se recuerdan en este sector

Antes era la literatura. Ahora son las historias contadas en los videojuegos las que inspiran a la industria audiovisual. La relevancia que están ganando los videojuegos, trascendiendo incluso el propio acto de jugar a la videoconsola, está terminando de consagrar a esta industria como el «octavo arte». Y, es que, es evidente que en los últimos años los videojuegos se han asentado como un pilar fundamental en la industria del entretenimiento, el ocio y la cultura.

Por ello, algunos de los juegos más importantes, han conseguido traspasar la pantalla para convertirse en verdaderos referentes culturales de unas generaciones que ahora reclaman un espacio para esta industria dentro del arte. Los videojuegos han inspirado la creación de auténticas obras de lo que antes era considerado como el arte más tradicional: cuadros, esculturas, películas... El último gran ejemplo es la serie 'The last of us'.

Se trata de una de las sagas más relevantes de la historia de los videojuegos. De hecho, la segunda entrega de la franquicia es el videojuego con más premios de la historia, llegando a recibir más de 300 galardones como mejor juego del año. Lo que supone que, contando los dos títulos de la saga de Naughty Dog, sean más de 500 premios GOTY (Game Of The Year) los que posee. De ahí que, convertir un videojuego con el aplauso prácticamente unánime del público, prensa y sector en una serie televisiva, fuera un reto mayúsculo para HBO.

El primer capítulo de la serie demostró que se pueden hacer series fieles a la historia original. Una de las críticas más comunes a este tipo de conversiones, cuando un videojuego pasa a formato película o serie, es precisamente que no tiene el espíritu de la obra original, lo que suele generar muchos detractores entre los fans del videojuego en cuestión. «No me acuerdo de otra película o serie que sea como 'The last of us'. Recientemente está The Witcher, pero no me pareció tan fiel, ni mucho menos con ese nivel de detalle», cuenta José Manuel Ledesma, quien ha empezado a jugar al videojuego a raíz de la serie.

David Moya, creador de contenido relacionado con la temática de los videojuegos y seguidor de la saga de 'Naughty Dog', apunta: «No recuerdo ninguna película o serie que haya sabido ser tan fiel a un videojuego y, a su vez, coger cierta distancia. Pero esto también ocurre porque de normal el videojuego ha contado con un lenguaje propio para contar una historia y el cine tenía otras herramientas. El videojuego según va creciendo entiende que existen herramientas del cine que puede adecuar a su propio lenguaje. El lenguaje de 'The last of us' ya funciona por sí mismo y lo hace usando herramientas del cine. Entonces realmente era casi cuestión de tiempo que eso se diese».

Alma de la serie

En este caso, al menos de momento, con la producción de HBO no ha ocurrido. Aunque todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo, los primeros episodios de la serie han avanzado lo que podría ser un punto de inflexión en la producción audiovisual basada en los videojuegos. «Tiene el alma del juego, definitivamente. El feedback de la gente me ha sorprendido. Pensaba que iba a ser positivo, pero no tanto», explica Daniel Morales, uno de los actores de doblaje de la serie. Y añade: «Marcará un antes y un después en la adaptación de videojuegos a producto audiovisual. Estoy seguro de que otros juegos van a seguir este camino de hacer series cortas, en vez de películas, que no han funcionado, ya que se pierde y se mezcla mucha información en este formato».

«Si tiene éxito marcará un antes y un después y, en cualquier caso, sí marcará un precedente. Creo que va a ser el primer producto cinematográfico que haga una sólida adaptación de una obra videolúdica y que, además, tenga cierta aceptación social. A partir de aquí empezaremos a ver más adaptaciones del videojuego al cine. Estoy convencido», comenta Moya.

Uno de los aspectos que más ha enamorado a los fans de este videojuego ha sido la recreación prácticamente idéntica de escenas y ambientación. Todo ello, con un extremo cuidado por los detalles. «La serie se parece mucho al videojuego, está muy bien lograda. La ambientación es brutal. Hay escenas calcadas al videojuego», cuenta Javier Torrijo, seguidor de 'The last of us'.

Una de las escenas prácticamente idénticas entre serie y videojuego / RC

La escena en coche huyendo de su casa, la trágica secuencia de Joel con su hija Sarah, así como otros momentos menos sustanciales, aparentemente, como cuando Joel descansa en el sofá y Ellie le dice que tiene roto el reloj, la recreación de la serie en este primer capítulo es una ejemplificación perfecta de la adaptación de un videojuego a una producción audiovisual. Algo que permite al espectador teletransportarse y conectar con las sensaciones que experimentó cuando lo jugó, sin descuidar al espectador que nunca jugó al videojuego, ofreciéndole una historia que engancha.

Comparando el videojuego y la serie de #TheLastOfUs



pic.twitter.com/Yev5v0e76j Multiverso (@MultiversoTM) January 16, 2023

El nivel de detalles es tal que, por ejemplo, Marlene, líder de los Luciérnagas, está interpretada por Merle Dandridge, que es la misma actriz que dio vida al mismo personaje en el videojuego. También se puede ver el cuidado con el que se ha trabajado esta producción en la música, ya que la banda sonora es la original del videojuego.Bien es cierto que, en ocasiones y como es normal, en algunos puntos la serie se sale del guion original, pero no es algo que haya disgustado especialmente a sus fans, sino todo lo contrario. «Veo positivo que siga la historia original, pero me gusta que no sea un calco completo. Me ha gustado porque no cambian nada importante pero sí han introducido situaciones nuevas. Si no, sería muy aburrida», argumenta Javier Torrijo, fan de la saga. «Se aleja lo suficiente del videojuego como para ser su propia obra y, a su vez, como saben que se basa en el videojuego, intentan hacerle un homenaje sin distanciarse demasiado. A mí lo que me gustaría es que la serie no se pareciera al videojuego, porque si se pareciera al videojuego puede que en algún momento deje de verla, porque ya sé lo que pasa, lo que me interesa es ver otras cosas», explica Moya.

El propio director del videojuego, Neil Druckmann, que también tiene un papel relevante en la producción de la serie, se ha manifestado al respecto. «Cuando se adapta un juego en primera persona se cree que hay que introducir una escena en primera persona o enseñar algo que sea una referencia al juego. Hay cosas que funcionan en un formato, pero quedan estúpidas en otro«, señala.

El doblaje

El doblaje ha sido otro de los paralelismos de la nueva serie de 'The last of us' y que, además, supone otro punto de conexión adicional con el videojuego original. El motivo es que los personajes protagonistas de la serie tienen la misma voz que en el videojuego, ya que se ha procurado contar con los mismos actores de doblaje.

María Blanco y Lorenzo Bateta, las voces en el videojuego y la serie de Ellie y Joel. / RC

En el caso de Pedro Pascal, actor que interpreta a Joel, su voz en castellano siempre ha estado vinculada a la de Peyo García, ya que prácticamente pone voz al actor en la totalidad de sus interpretaciones, como es el caso de 'Juego de Tronos' o 'The Mandalorian'. Para esta serie se ha hecho una excepción y es Lorenzo Beteta quien toma su palabra en castellano, al igual que lo hiciera con Joel en el videojuego. «Es brutal. A Pedro Pascal, que lo he visto en muchas series, le han cambiado la voz. Le han puesto la voz que tiene el protagonista del videojuego de 'The last of us'. Pero es que a los otros personajes principales también le han puesto la voz del juego», detalla José Manuel Ledesma. De la misma manera, los actores de doblaje que han dado voz al resto de personajes tanto del videojuego como de la serie son: María Blanco (Ellie), Conchi López (Tess), Anuska Alborg (Marlene), Ana María Marí (María) y David Robles (Henry).

«La gente está flipadísima con la serie y con el doblaje, y eso a uno le hace mucha ilusión. Yo lo hice lo mejor que pude, y parece que a la gente le ha llegado. Mis compañeros de doblaje están sublimes, incluyendo al director de doblaje, que ha mimado el producto al máximo y se nota», cuenta Daniel Morales, que pone voz a uno de los personajes.

El equipo de guionistas, clave

La confección del equipo de guionistas es otra de las claves para que la serie esté siendo tan fiel al videojuego. En el guion se nota la mano de Neil Druckmann, director del videojuego original, ya que es también coproductor y coguionista de la serie. De hecho, el segundo capítulo cuenta con su dirección.

En diferentes entrevistas, el propio Druckmann ha asegurado que la serie va a ser fiel a la historia original. «No queremos alargar la serie todo lo que sea posible para que sea exitosa durante mucho tiempo. Solo queremos adaptar un material en concreto», ha matizado.

El tiempo dictará si 'The last of us' supone un antes y un después en la adaptación cinematográfica de los videojuegos. Adaptaciones que, en casi todos los casos, han sido un auténtico fracaso dando lugar al fenómeno que se ha acuñado como la «maldición de las adaptaciones». Sin embargo, los paralelismos y el cuidado por los detalles existentes entre la serie y la obra interactiva original invitan al optimismo.