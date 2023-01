Llega 'The Last of Us', ¿la primera gran serie del año? En unos días se estrena la esperada adaptación del popular videojuego, un proyecto que pretende romper la maldición de las versiones en imagen real de títulos de éxito para la consola

El hype empieza con fuerza en esta temporada recién estrenada para los seriadictos. Las altas expectativas que puede generar un lanzamiento, sobre todo en las redes sociales, puede derivar en un subidón o todo lo contrario desde un punto de vista creativo, algo a lo que estamos acostumbrados. Hay esperados estrenos que no pueden eludir las rumorologías y pre-críticas antes de ver la luz, como es el caso de 'The Last of Us', una de las series que más ha dado de qué hablar sin existir realmente, desde que se anunció el proyecto. En unos días saldremos de dudas sobre la calidad de la adaptación al medio audiovisual del popular videojuego de Naughty Dog, pero ya goza de una puntuación excelsa en algunas páginas especializadas que han tenido acceso a un primer visionado para la prensa.

La acariciada producción, de futura disponibilidad en la inestable oferta de HBO Max, reúne varias características que la señalan, ya desde la casilla de salida, como uno de las grandes propuestas de 2023. No solo parte de un título jugable alabado hasta la saciedad, con la campaña de marketing hecha, también forma parte del universo de las mil y una historias post-apocalípticas sobre muertos vivientes que nutren nuestra cultura popular, una tendencia que no parece tener fin en el terreno del entretenimiento. Además, hay muchas ganas, se nota en el ambiente, de que por fin exista una versión en imagen real decente de un videojuego comercial, de que su salto a un nuevo formato en movimiento convenza a su audiencia potencial, acostumbrada a grandes fiascos. Para conseguir este difícil cometido los impulsores de esta aventura han sabido rodearse, con olfato, de algunos elementos que apuntan a una correcta travesía. Al timón del barco, apuesta segura para muchos, está Craig Mazin, encumbrado por el éxito de 'Chernobyl', una miniserie excelsa en su empaque, a pesar de dirigir con cierto sesgo su mensaje.

Mazin, hábil en su trabajo, ha contado con dos protagonistas de lujo para cometer la ardua tarea. La fama de 'The Last of Us' entre los jugones puede ser un hándicap, pero también un reto. Así, nada mejor que llamar a un actor solvente que cuenta con el cariño de muchos espectadores. Pedro Pascal es un valor seguro. No solo es el rostro bajo el casco de 'The Mandalorian', donde le basta su voz para insuflar carisma a un personaje ya mítico, también le hemos podido ver en otras series con tirón, como 'Juego de tronos', donde no acababa muy allá, o 'Narcos', historia de la televisión en streaming. A su vera está Bella Ramsey, sabia elección, una actriz emergente que arrebató los corazones de los fans de la versión en carne y hueso de los libros de George R. R. Martin interpretando a Lyanna Mormont. El ceño fruncido e indudable carácter de su aplaudido rol la puso en el mapa y ahora tiene la oportunidad de coger vuelo tras un indudable buen despegue.

Ambos artistas son Joel y Ellie, protagonistas absolutos del juego lanzado en 2013 para Playstation. Supervivientes de una pandemia mundial desoladora, su evolución emocional es una de las claves de un título que se apunta al género de terror, explotando sus recursos sin caer en lo evidente, cuidando al máximo el más pequeño detalle. Conservar el espíritu de la materia prima de partida, cuya narrativa, mecánica y diseño son encomiables, es el objetivo primordial de una cuidada producción, a tenor de las imágenes de avance, que podrá verse el próximo lunes 16 de enero. Gabriel Luna, Anna Torv, Nico Parker, Murray Bartlett, Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene y Elaine Miles completan el casting principal.

'The Last of Us', la serie, doblada al castellano por los mismos actores del videojuego -otra inteligente concesión a los fans-, ha contado también con Neil Druckmann, creador del premiado hit -con más de 45 millones de unidades vendidas por todo el planeta-, en el equipo creativo, detalle que aporta cierta garantía a una apuesta que se centra en el viaje de Joel y Ellie y el desarrollo de la relación entre ambos. En su camino se topan con seres humanos infectados por un hongo presente en el escenario. Esquivar y matar a las criaturas amenazantes no es lo único que hacen en el relato original, mimetizado al máximo en la multipantalla -recrea algunas escenas esenciales-, con ligeras licencias artísticas. El toque existencial de las tribulaciones del dúo protagonista, y cómo están contadas, es lo que más ha enganchado a sus seguidores, al margen de la jugabilidad. Como es habitual en la fórmula, los vivos son más peligrosos que los zombis. Nueve intensos episodios nos esperan para confirmar que estamos ante una de las grandes series del año y quizás una de las mejores adaptaciones de un videojuego en la historia del cine y las series.