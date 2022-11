Imelda Stauton: «Es maravilloso contar la historia de la familia real y humanizarla»

Netflix ha conseguido establecerse como una de las plataformas de streaming favoritas gracias a sus series originales, desde 'Stranger Things', que bate récords, hasta algunos de sus programas sobre crímenes reales, como 'Dahmer' –'Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer-. Esta semana se estrena la quinta temporada de una de las series más exitosas de Netflix: 'The Crown'. Diez episodios nuevos cargados de polémica sobre las vidas personales de la familia real británica. Con la nueva temporada llegan también nuevos rostros, actores que van a contar los años noventa del gobierno de la reina Isabel II. Al frente del elenco encontramos a Imelda Stauton en el papel de la reina Isabel. Conocida por muchos papeles, sin embargo, el público la recordará por su papel de Dolores Umbridge en la franquicia de Harry Potter. Staunton, quien recibe el papel de la reina Isabel II de Olivia Colman, dijo que se sentía «emocionada» por el lanzamiento de la temporada en Netflix.

-¿Qué significa para usted meterse en la piel de la reina Isabel II?

-Es muy emocionante, francamente. Me emociona hablar de ella, interpretarla, estudiarla. Me siento extremadamente orgullosa de ser parte de esta serie y, sobre todo, orgullosa de lo que hemos hecho en esta quinta temporada

-Puede explicarnos cómo se preparó para interpretar a la reina Isabel en su etapa más madura.

-Me he puesto en manos de un equipo de producción que lleva cuatro años estudiándola y que saben perfectamente lo que hacen. Ellos poseen el silbato del éxito y de alguna manera, me he dejado llevar. Hay una escena que me impactó, no puedo hablar de ella, pero puedo decirte que me sorprendió con qué lujo de detalle me daban el desayuno en el escenario. Fue absolutamente extraordinario. En la producción de esta serie no se escapa nada porque buscan la perfección absoluta y le deben a la institución hacerlo correctamente. Y, por supuesto, le debo mi papel a Peter Morgan que investiga la parte emocional y esa es un área donde los actores queremos estar a la altura

-¿Ha sentido vértigo de interpretar a la Reina Isabel?

-Cuando firmas el contrato estás solo tú con la batuta y es tarea tuya preparar el personaje, pero luego, los últimos 3 o 4 meses antes de comenzar a filmar, se suma el trabajo de los diferentes departamentos que colaboran en la creación del personaje y fue al comenzar a trabajar con ellos cuando empecé a sentir que estaba dando forma a mi papel y sí, me puse un poquito nerviosa.

-Se aprende sobre la monarquía británica rodando esta serie.

-He aprendido que hay que aguantar el desafío porque este personaje no es como ningún otro. Como actriz intentas que funcione, pero en el maravilloso ejercicio de la actuación, unos días te sale y otros no. El reto es conseguir que la audiencia entre y vea lo que sientes sin mostrar lo que realmente sientes. Los actores de 'The Crown' estamos confinados con nuestro comportamiento interpretativo, pero lo que intenta Peter Morgan es darnos una vida dentro de ese encierro y eso es muy satisfactorio de investigar

-¿Por qué está recibiendo tantas críticas esta temporada?

-Lo que pasa con los eventos que sucedieron en 'The Crown' es que puedes ignorar fácilmente los eventos reales y obtener lo que estas personas sienten y piensan, que es lo que el público está viendo. No conocemos el evento real, tenemos que imaginar cómo se sienten los personajes en ese momento en particular y lo mejor de nuestros guiones es que son un microscopio de lo que estos personajes sienten mientras sus propias vidas siguen corriendo por encima de esos sentimientos. Es maravilloso contar sus historias y humanizarlos.

-¿Le gustó vestir la ropa de la Reina Isabel?

-Empecé a preocuparme cuando pensé que me veía bien dentro de su vestuario (risas). Me encanta porque está hecha a medida y eso me ayudó a tener acceso al personaje. Nunca había protagonizado un papel en el que esa parte fuera un factor tan importante pero, por supuesto, estas son personas que todo el mundo conoce. A menudo, los actores interpretamos a personas que han sido inventadas, pero la Reina, que se mantuvo igual todo el tiempo, logró la admiración, en parte, porque nunca trató de ser diferente o estar a la moda o moverse con los tiempos. Ella nos dio quien era y la gente tiene la oportunidad de reconocerla a través de sus años porque nunca se alteró.