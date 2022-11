'The Crown' cambia de caras

No es fácil que hoy en día una serie mantenga el interés durante varias temporadas, teniendo en cuenta la cantidad de títulos que se presentan cada semana. 'The Crown' es una excepción. Pasan los años desde su estreno en 2016 y sus nuevos episodios son recibidos con idéntica expectación. El mérito es mayor teniendo en cuenta que todos sus espectadores conocen perfectamente lo que sucederá en las próximas tramas. Aquí no hay posibilidad de cliffhangers ni giros inesperados de guion. La historia de la familia real británica es de sobra conocida en todo el mundo y algunos acontecimientos han alimentado películas, documentales, programas de televisión, libros y revistas durante décadas. Algunos de ellos, por cierto, relacionados con la separación de los príncipes de Gales y la posterior muerte de Lady Di, que son los que centrarán las tramas de la temporada que llega este mes a Netflix. La ficción tiene su mayor baza en unos personajes con una capacidad de atracción asombrosa y permite al espectador conocerlos en la intimidad. Quizá ahí radica su éxito. La particularidad de 'The Crown' es que cada dos años renueva los actores encargados de interpretar a la reina Isabel II y al resto de familiares. Y ahora estamos a punto de asistir al último cambio de rostros previsto en esta superproducción. Toca resetear nuestras mentes para recibir a los nuevos Windsor.

La familia real de The Crown TEMPORADAS 1 y 2 Rey Jorge V Fallecido/No aparece Rey Eduardo VIII Alex Jennings Rey Jorge VI Jared Harris Isabel Bowes-Lyon Victoria Hamilton Reina Isabel II Claire Foy Princesa Margarita Vanessa Kirby Felipe, duque de Edimburgo Matt Smith Carlos, Príncipe de Gales Billy Jenkins (niño temporada 1) Julian Baring (joven temporada 2) Princesa Ana Grace y Amelia Gilmour (niña temporada 1) Lyla Barrett-Rye (joven temporada 2) Príncipe Andrés No aparece Príncipe Eduardo No aparece

'The Crown' no es un 'biopic' sobre Isabel II, por más que ella sea la protagonista absoluta. De ser así la trama hubiese comenzado en 1926, fecha en la que nació y en la que todavía nadie adivinaba que sería reina. Porque por entonces aún ocupaba el trono su abuelo, Jorge V, y el heredero natural era su tío, Eduardo VIII, que fue coronado en 1936. Pero este apenas ejerció como rey un año, porque renunció para casarse con una plebeya y dejó el cargo en manos de su hermano, Jorge VI, cambiando para siempre la vida de su hija mayor,

Sin embargo la ficción creada y escrita por Peter Morgan se inicia unos años antes de 1953, fecha en la que Isabel II fue coronada reina. En torno a ella se desarrollan los episodios en los que la reina está encarnada por la actriz Claire Foy. 'The Crown' describe la difícil relación de una serie de personas ilustres con la corona británica y el peso que esta ejerce en sus vidas. Desde la propia monarca hasta sus hijos, pasando por el propio príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, que tuvo que renunciar a sus títulos y a su ciudadanía para acercarse a la corona. Consorte de la reina, Matt Smith es el encargado de presentar a la audiencia a un personaje bastante desconocido, con un pasado familiar complejo y que se debate sobre el papel que ha de tomar a la sombra de la mujer más importante de Gran Bretaña.

La otra gran protagonista del arranque de 'The Crown' es la princesa Margarita, frustrada por no poder asumir un rol más relevante en la representación de la corona y por las renuncias personales a las que se ve obligada por ser la hermana de la reina. Vanessa Kirby es la intérprete que saca adelante a un personaje díscolo, que se caracteriza por su carácter conflictivo, por su adicción a la bebida y al tabaco y por mantener relaciones siempre cuestionadas por el Palacio de Buckingham. Su gran amor es Peter Townsend, un héroe de las fuerzas armadas británicas que podría haber sido el candidato perfecto de no haber estado casado. Finalmente la princesa contraerá con el fotógrafo Antony Armstrong-Jones un matrimonio condenado al fracaso. La serie se detiene en describir, por supuesto, la complicada relación entre las dos hermanas, castigada por los deberes institucionales de una y por los caprichos de otra. Y por los sueños no cumplidos de ambas

El aprendizaje de la joven princesa para convertirse en una reina digna de su país centra gran parte de las tramas de las dos primeras temporadas de la serie. En este proceso será muy relevante el primer ministro Winston Churchill, al frente del gobierno entre 1951 y 1955. John Lithgow bordó este personaje, que en un principio establece una relación de protección con Isabel II hasta terminar admirándola por el modo en que resolvió varias crisis. En este periodo de tiempo también nacen los hijos de Isabel y Felipe -Carlos, Ana , Andres y Eduardo-. Solo el mayor de ellos cobra importancia en algunas tramas de estas tandas de episodios, por la educación a la que se enfrenta como futuro heredero y que provocará recuerdos en su padre sobre el modo en que se desarrolló su infancia.

La familia real de The Crown TEMPORADAS 3 y 4 Rey Jorge V Fallecido/No aparece Rey Eduardo VIII Derek Jacobi Rey Jorge VI Fallecido Jared Harris Isabel Bowes-Lyon Marion Bailey Reina Isabel II Olivia Colman Princesa Margarita Helena Bonham Carter Felipe, duque de Edimburgo Tobias Menzies Carlos, Príncipe de Gales Josh O' Connor Princesa Ana Erin Doherty Príncipe Andrés Tom Byrne Príncipe Eduardo No aparece Camila Emerald Fennell (T4) Diana Emma Corrin (T4) Sarah Jessica Aquilina (T4)

Olivia Colman hereda el papel de Isabel II en las temporadas 3 y 4, en las que Tobias Menzies hace las veces de su esposo, el duque de Edimburgo. Convertidos en un matrimonio estable han de enfrentarse a un país, entre los años 70 y 80, que cambia, que evoluciona, que se revuelve, y del que cada vez están más alejados encerrados en su fortaleza. Además han de sortear otros problemas personales que les afectan, como los que sigue planteando la princesa Margarita, empeñada en llamar la atención y en autodestruirse, o los primeros escarceos amorosos del príncipe Carlos, que no encontrarán el visto bueno de la corona.

Helena Bonham Carter se ocupa de dar vida a la condesa de Snowdon, hermana de la reina en estas temporadas. En ellas mantendrá un romance con Roddy Llewellyn, un jardinero paisajista en el que se refugia cansada de las infidelidades de su marido. Será una relación extramatrimonial que servirá a la princesa para salir de un periodo depresivo y dañino en el que parecía haberse instalado. Sin embargo la aventura estaba abocada al fracaso, una vez salise a la luz y los medios de comunicación comenzasen a cebarse con ellos.

El príncipe Carlos comienza a ganar protagonismo en estos episodios. Primero al ser investido como heredero, un título que le condiciona y con el no termina de sentirse a gusto. Más tarde por los noviazgos que inicia con Camila Parker Bowles y con Diana Spencer. Este triángulo será determinante, sobre todo, en la cuarta temporada cuando el futuro rey se case con Diana, aunque, pese a esto, siga viéndose con su anterior amante. Josh O' Connor encarna al hijo mayor de la reina Isabel, mientras que Emerald Fennell y Emma Corrin se ocupan de interpretar a sus parejas.

La última temporada hasta ahora vista por los espectadores está muy marcada, desde luego, por los escándalos en el Palacio de Buckingham relacionados con los futuros reyes, atrapados en un matrimonio en el que no son felices y que pretenden deshacer. Pero también por el férreo gobierno de Margaret Thatcher, que ejerció como primera ministra desde 1979 hasta 1990. Gillian Anderson se ocupó de llevarla a la pequeña pantalla y de plasmar la escasa complicidad generada entre la política y la reina, en unos años económicamente complicados para Gran Bretaña.

La familia real de The Crown TEMPORADA 5 Rey Jorge V Fallecido/No aparece Rey Eduardo VIII Fallecido No aparece Rey Jorge VI Fallecido No aparece Isabel Bowes-Lyon Marcia Warren Reina Isabel II Imelda Staunton Princesa Margarita Lesley Manville Felipe, duque de Edimburgo Jonathan Pryce Carlos, Príncipe de Gales Dominic West Princesa Ana Claudia Harrison Príncipe Andrés James Murray Príncipe Eduardo Sam Wolf Camila Olivia Williams Diana Elizabeth Debicki Principe Guillermo Senan West Principe Enrique Will Powell Timothy Laurence Theo Fraser Steele Sarah Emma Laird Craig

'The Crown' tiene al menos previstas dos temporadas más en las que el reparto vuelve a modificarse por completo. La quinta tanda de capítulos, disponible en Netflix desde el 9 de noviembre, abarca acontecimientos ocurridos en torno a la familia real británica en los años 90. Imelda Staunton se ajusta la corona para interpretar a una reina Isabel adulta, que se enfrenta a uno de los periodos más complicados de gestionar por su distancia con el pueblo inglés. Jonathan Pryce será su marido en los nuevos episodios. Se da la circunstancia de que ninguno de ellos conocerán a estos últimos intérpretes elegidos, puesto que el duque de Edimburgo falleció en 2021 e Isabel II este mismo año.

Todas las miradas están puestas, por supuesto, en el matrimonio formado por el príncipe Carlos y Lady Di, a los que encarnarán Dominic West y Elizabethe Debicki. Junto a ellos, la omnipresente Camila Parker, a la que pondrá cara (y gestos) Olivia Williams. Otros personajes relevantes alrededor de esta pareja son sus hijos, Guillermo y Enrique, y el empresario Dodi Al-Fayed, que mantuvo una estrecha relación con la princesa de Gales. Curiosamente esta será la primera temporada en que Carlos y Camila puedan ver la serie convertidos en reyes de Inglaterra. Nadie sabe si en este nuevo rol han mantenido la suscripción a Netflix.

Las dos siguientes temporadas previstas de 'The Crown' narrarán el divorcio de Carlos y Diana, pero también los de los otros hijos de la monarca británica, la princesa Ana y el príncipe Andrés, a los que encarnan los actores Claudia Harrison y James Murray, que decidirán poner fin a sus matrimonios con Mark Phillips y Sarah Ferguson. El reparto se completa con Jonny Lee Miller, como John Major, el primer ministro que obligó a la monarquía británica a pagar impuestos, y con Lesley Manville, como la princesa Margarita, en los últimos años de su vida.